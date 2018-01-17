«Нашел самый выгодный курс, приехал - а в банке он отличается» 7 17.01.2018, 19:51

5,351

В каком случае можно рассчитывать на индивидуальный курс обмена?

«Мне необходимо было срочно поменять деньги из белорусских рублей в российские. Посмотрев в интернете, самый выгодный курс нашел на сайте „Паритетбанка“ — 3,50 рубля. Сумма была немалая, — рассказывает Дмитрий onliner.by и приравнивает ее к средней зарплате айтишников, — поэтому даже перезвонил оператору банка, чтобы уточнить, где такой курс актуален. Мне подтвердили адрес филиала. Я приехал. Смотрю на табло — 3,52 рубля».

— Я уточнил, что ранее звонил и сверялся с курсами на их официальном сайте, но там был другой курс, — продолжает Дмитрий. — На что мне ответили стандартно: «Курсы могут меняться». После этого вместе со специалистом зашел на сайт банка, где по-прежнему фигурировал курс 3,50! Мне ответили: «Извините, это технический сбой, мы разберемся».

Дмитрий возмущается: банк — это финансовая организация, а не какой-то интернет-магазин, где можно забыть изменить цену на плюшевого мишку.

— Я потратил время и бензин на поездку на другой конец города, — говорит мужчина, — а в ответ услышал какие-то невнятные объяснения. Я попросил специалиста позвать начальника филиала. К слову, начальница оказалась милой и приятной дамой, она выслушала мою претензию и попыталась урегулировать ситуацию, позвонив по телефону своим коллегам. А затем попыталась дать мне возможность поменять деньги по курсу 3,50 рубля. Но в отделе казначейства нам отказали, узнав сумму для обмена, мол, это копейки.

Дмитрий оставил жалобу в книге и удалился.

«Паритетбанк» в комментарии признал, что технический сбой — форс-мажор:

— Поскольку размещение курсов на сайте — это публичная оферта, мы внимательно следим за соответствием информации действительности. На сайте банка курсы обновляются несколько раз в день, чтобы сформировать наиболее привлекательное предложение для клиентов. В исключительных случаях могут быть расхождения между информацией на сайте и «возле кассы», это связано с техническими особенностями устройств, с которых пользователи посещают сайт: обновление кэша браузера, например. Но таких случаев — единицы в течение года.

Что касается индивидуального курса обмена, на который рассчитывал Дмитрий, то он возможен. Но при обмене суммы, эквивалентной $5 тысячам и выше.

— Каждый из нас планирует и совершает крупные покупки: машина, квартира, ювелирные украшения, например. Мы изучили спрос и открыли отделение в центре города (ЦБУ №5, пр-т Независимости, 40), где в том числе можно обменять деньги по индивидуальному курсу в зависимости от суммы операции. Для этого вам нужно сделать предварительный звонок сотруднику отделения, уточнить сумму операции и узнать, возможен ли индивидуальный курс обмена, — подчеркнули в банке.