Видеофакт: В пойме Березины под лед провалился Jeep Grand Cherokee 2 17.01.2018, 20:18

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Спасатели вытащили машину с помощью специального оборудования.

В Беларуси установилась морозная погода, однако лед еще ненадежен. По информации ОСВОДа, начиная с прошлой пятницы на водоемах уже погибли как минимум 8 человек, передает «Онлайнер». Если лед не может выдержать веса человека, что же говорить о попытке проехать по нему на машине.

В МЧС рассказали, что вчера около 16:20 спасателям поступило сообщение о том, что на лугу в пойме Березины возле деревни Затон Светлогорского района застрял легковой автомобиль.

— Было установлено, что автомобиль Jeep Grand Cherokee 2012 года выпуска провалился под лед в воду на глубину около полуметра, — пояснили в МЧС.

Спасатели вытащили машину с помощью специального оборудования. В результате происшествия никто не пострадал.