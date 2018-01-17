Явка и «тренировка» 2 Карина Орлова

17.01.2018, 20:29

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Карина Орлова

Массовые общественные действия по волеизъявлению случаются стихийно и без всяких тренировок.

Тем, кто призывает идти на выборы, чтобы "собраться", "потренироваться" и "не расслабляться", я возражу вот что:

массовые общественные действия по волеизъявлению случаются стихийно и без всяких тренировок. Не тренировки, а стимул нужен был для того, чтобы 150 тысяч выходило на Болотную и Сахарова.

Не Стратегия-31 нужна была по сто человек раз в два месяца, а объявление о рокировке, когда 24 сентября 2011 года Москва замерла в ужасе, когда ненавистный Путин объявил о возвращении.

Тогда и вышли на протест, для которого выборы в Думу стали хорошим поводом.

Так и с выборами. Тренироваться галочки ставить и ж….у отрывать от дивана не нужно, и так все умеют.

И да, результат как победу ни высокая, ни низкая явка не изменят. Но поскольку в авторитарном государстве легитимность вождя обеспечивает только массовая поддержка, то снизить этот показатель можно.

Низкая явка важна не только для Кремля, который отчаянно борется за ее повышение, но и для граждан. Первый не получит мандат на бОльшие злодеяния, вторые больше не будут уважать пахана за всесилие. Когда на участки пришли 30%, уже не так безысходно все выглядит и не так страшно. По понятиям живет-то не только Кремль, но и вся страна.

А пока получается, что призывающие идти на выборы призывают тренироваться в импотенции. Типа лишний раз потренироваться быть униженным. Странная какая-то логика.

Карина Орлова, Facebook