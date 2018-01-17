Нелегалы прилетели в Венгрию из Украины на «кукурузнике»1
- 17.01.2018, 21:15
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На борту легкомоторного самолета Ан-2 находились 11 человек.
Венгерские правоохранители задержали приземлившийся на территории страны легкомоторный самолет Ан-2, на борту которого было 11 человек.
Об этом сообщает unian.net.
Самолет приземлился в селе Каллошемьен на приграничной территории с Украиной. Его случайно заметил среди ночи один из сотрудников полиции, проживающего рядом в деревне.
Прибывшие по вызову, сначала увидели брошенный самолет, а затем уже и тех, кто на нем прибыл.
В результате задержаны 11 выходцев из Азии - восемь вьетнамцев и трое граждан Афганистана.
Сейчас устанавливается местонахождение пилота самолета, а также организатора нелегального перелета.