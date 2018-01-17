Россияне вывозят деньги из страны 4 17.01.2018, 21:25

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Чистый отток капитала из России в 2017 году вырос до $31,3 млрд.

Чистый отток капитала из России за 2017 год вырос более чем в 1,5 раза по сравнению с показателями 2016 года, следует из материалов Центробанка России, передает РБК.

«Чистый вывоз капитала частным сектором, по оценке Банка России, составил $31,3 млрд ($19,8 млрд в 2016 году)», — сообщает регулятор.

В сообщении ЦБ отмечается, что основным источником чистого вывоза капитала стали операции банковского сектора по сокращению внешних обязательств.

«Потоки капитала, связанные с операциями прочих секторов, носили в целом взаимокомпенсирующий характер», — добавили в Центробанке.