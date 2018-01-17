Как правильно заполнять холодильник 6 17.01.2018, 21:35

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иллюстрационное фото zdorovie.com

Полезные советы, которые вы не найдете в руководстве по эксплуатации холодильника.

Как мы обычно храним продукты в холодильнике? Обычно «ставим на свободное место». Как и при использовании любой техники, здесь есть свои тонкости, и их знание поможет сохранить полезные свойства продуктов, а также избежать неприятных историй с испорченными овощами или мясом. Вместе с экспертами компании ATLANT tut.by «загрузил» стандартный набор покупок в холодильник и составили для вас несколько полезных советов, которые вы не найдете в руководстве по эксплуатации.

Молоко на дверце — плохое решение

Одна из самых распространенных ошибок домохозяек — хранить молоко на дверных полках. Казалось бы, все логично — раз большинство бутылок размещают именно там, то и молоко будет смотреться органично. Но увы — здесь такой продукт испортится куда быстрее.

Именно дверь — одна из «уязвимых» зон в холодильной камере. Из-за постоянных открываний на дверных полках происходят самые большие и резкие перепады температур. Молоко как продукт быстрого окисления очень чувствительно к таким изменениям. Поэтому если бутылка у вас обычно хранится дольше двух дней, приучайте себя к тому, чтобы ставить его во внутреннюю часть, где температура более стабильна. То же самое касается и других молочных продуктов.

Размещайте в верхней части камеры самые «долгоживущие» продукты

В холодильниках со статической системой охлаждения (без вентиляторов, которые создают циркуляцию воздуха) температура в камере распределяется неравномерно. Знаний школьного курса физики достаточно, чтобы понять: вверху концентрируется чуть более теплый воздух, тогда как в нижней части — самый холодный. Именно поэтому класть овощи либо фрукты, молочные и другие скоропортящиеся продукты сюда не рекомендуется.

Разместите на самой верхней полке консервы, маринованные огурцы, варенье. Также в устройстве, работающем по капельному принципу, здесь можно положить, к примеру, хлеб, если вы привыкли хранить его в холодильнике. Однако перед этим его необходимо закрыть пленкой, так как мучные изделия подвергается высыханию. Скоропортящиеся продукты отправляем вниз — там прохладнее.

Масло — только в масленке

Лень — не лучший помощник в деле сохранения продуктов. Поэтому хранить сливочное масло в упаковке, в которой оно продается — не лучшая идея. Практически со всеми современными холодильниками в комплекте идет масленка, именно туда нужно класть этот продукт, хотя некоторые пренебрегают этим правилом. Дело в том, что масло очень легко насыщается запахами из окружающей среды. Поэтому если не хотите, чтобы ваш утренний бутерброд пах борщом или другими «соседями» масла по полке — прячьте его под крышку или герметизируйте другими способами. Кроме того, на открытом воздухе этот продукт быстрее портится и желтеет.

Мясо и рыбу храним в отдельных контейнерах

Многие производители сейчас поставляют в комплекте с холодильником один или несколько «боксов» для мяса и рыбы. Это неспроста — такие контейнеры также способствуют более длительному и безопасному хранению пищевых продуктов.

Если у вас есть подобные емкости — поздравляем, они лишний раз защитят ваши колбасы, сосиски и нарезки от воздействия микроорганизмов, а также не дадут запаху рыбы распространяться по всей камере. Особенно удобное решение — контейнеры на роликах, которые еще и экономят место в камере. Мясо и рыба в таком случае размещаются как бы над другими продуктами, что позволяет распределить пространство более рационально и исключить появление «мертвых зон» (свободных пространств, поместить куда что-либо уже невозможно, так как снизу хранятся другие продукты).

Овощи фруктам — не товарищи

Одно из больших заблуждений — овощи и фрукты должны храниться вместе. Видя надписи в стиле «Green Box», многие бездумно складывают туда «все, что растет». Такой подход приводит к очень быстрой порче всего, что попадает в такую камеру. Дело в том, что многие фрукты (к примеру, яблоки) при хранении в холодильнике начинают выделять газ — этилен. Вступая в контакт с другими плодами, он провоцирует их быстрое гниение и портит вкус. Так что не удивляйтесь испорченным перцам или апельсинам, если они лежали рядом с условными яблоками или бананами (последние, к слову, в холодильник лучше вообще не класть — теплолюбивые фрукты плохо переносят мороз и портятся там лишь быстрее).

В некоторых моделях холодильников используются отдельные контейнеры для фруктов и овощей, либо удобные разграничители, которые позволяют разделять пространство «зеленого бокса» в зависимости от количества овощей и фруктов. Лучше потратьте лишнюю минуту, но разнесите покупки «по разным углам».

Есть выдвижной контейнер — кладем продукты для готовки

Еще одна «фишка» многих новых устройств — специальный выдвижной ящик в нижней части камеры. Он нужен для хранения продуктов, которые быстро расходуются и доступ к которым нужен максимально быстро. Наиболее практичное решение — класть туда то, из чего скоро будут приготовлены блюда. Охлажденное мясо, зелень, овощи — все это можно помещать в подобную емкость, что позволит всегда иметь нужное «сырье» под рукой.

Дверь — «вотчина» напитков и соусов

Как уже говорилось выше, дверь — не лучшее место для скоропортящихся продуктов. Обычно нижняя полка предназначена для хранения различных напитков (соков, минеральной воды). Однако помните, что стеклянные емкости по возможности лучше закреплять. В некоторых холодильниках для этого есть специальные зажимы, чтобы при открытии дверки ничего не могло выпасть.

Еще в этой зоне можно разместить различные соусы, а также продукты в банках, к примеру, джем.

Еще одно распространенное применение холодильной камеры — хранение лекарств. Действительно, многие выделяют верхнюю полку с крышкой для того, чтобы класть туда, например, таблетки. Прежде чем это сделать — внимательно изучите условия хранения, указанные на упаковке. Что-то, как инсулин, нужно помещать в холод. А, например, раствор формалина ни в коем случае нельзя оставлять в холодильнике. Также специальное отделение для лекарств должно герметично закрываться, а еще быть как можно выше, чтобы маленькие дети не смогли добраться до таблеток.

Для готовых блюд выделяем большую полку

Многие хозяйки по разным причинам используют холодильник и для хранения готовых блюд. Совет здесь простой — выделите одну полку под размер наиболее часто используемой посуды (к примеру, под большую суповую кастрюлю). К счастью, менять высоту полок можно практически во всех холодильниках, поэтому затруднений у вас это не вызовет.

Но не забывайте о главном — теплые блюда помещать в холодильник не стоит. Это повлечет за собой более активную работу компрессора и, соответственно, его скорый износ. Так что если хотите, чтобы ваше хранилище продуктов служило долго и исправно — ждите, пока блюда остынут.

В «морозилке» все храним по отдельности

Важное правило — разные продукты замораживать лучше по отдельности. К примеру, мясо, овощи, полуфабрикаты и готовые к употреблению продукты необходимо раскладывать по разным контейнерам. Более того, даже лед советуем замораживать отдельно, чтобы он не пропитался посторонними запахами. Опять-таки, во многих холодильниках для заморозки воды конструируют специальное отделение.

Температура: чем выше, тем лучше

Еще один вопрос заключается в выборе правильной температуры, которую будет поддерживать холодильник. Строгих рекомендаций на этот счет нет, однако в момент резкой загрузки холодильника большим количеством продуктов (например, после больших закупок на выходных) холодильнику приходится тяжело. Если хотите, чтобы электричества израсходовалось меньше, а продукты охладились более плавно — выставите сначала максимально теплую температуру, а через пару часов понизьте до нужных вам значений.

С другой стороны, в некоторых моделях есть функция быстрой заморозки. В случае ее активации компрессор некоторое время работает на полную мощность, после чего возвращается к нормальному режиму. Это чем-то похоже на «шоковую заморозку» в промышленных масштабах, когда продукты охлаждают очень быстро, сохраняя при этом их полезные свойства.