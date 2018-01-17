Порошенко: Украина получит Javelin бесплатно 4 17.01.2018, 21:48

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Петр Порошенко

США оплатят поставки американских противотанковых ракетных комплексов Javelin для Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что США оплатят поставки американских противотанковых ракетных комплексов Javelin для Украины, сообщается на сайте главы украинского государства.

«В результате кропотливой работы нашей команды мы сегодня имеем положительную новость, что противотанковые комплексы Javelin нам будут поставлены в качестве оборонительного вооружения за счет финансирования Соединенных Штатов Америки», — сказал Порошенко.

«Могу сказать, что противотанковое вооружение, его количество увеличивается в четыре раза», — добавил он. Украинский президент отметил, что в государственном оборонном заказе втрое увеличены расходы на закупку современных средств радиоэлектронной борьбы как украинского, так и иностранного производства.

В декабре 2017 года Госдепартамент заявил о планах США предоставить Украине «усиленные оборонительные возможности» для поддержки в вооруженном конфликте, который продолжается на востоке страны уже четыре года. Американские власти подчеркнули, что это было сделано, чтобы помочь Украине защитить свою территориальную целостность и «сдержать последующую агрессию».