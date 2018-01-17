Первый в мире «Букварь» издали белорусы 17.01.2018, 22:25

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«Букварь» увидел свет летом 1618 года, и к его изданию имели непосредственное отношение белорусы.

Национальная библиотека Беларуси готовит масштабный проект к 400-летию первого «Букваря», отмечаемому в 2018 году. Об этом сообщил БелТА генеральный директор НББ Роман Мотульский.

«Этот год мы хотим прожить под знаком 400-летия первой книги под названием «Букварь», - сказал он. «Букварь» увидел свет летом 1618 года, и к его изданию имели непосредственное отношение белорусы. Планируется факсимильное воспроизведение книги.

Роман Мотульский добавил, что в ближайшее время состоится пресс-конференция, где будут озвучены подробности этого международного проекта, который демонстрирует вклад Беларуси в европейскую мировую культуру, отметил он.

Директор библиотеки подчеркнул, что основное стратегическое направление работы НББ - развитие национальной библиографии. Речь идет о списке всех книг, всего, что было написано, опубликовано белорусами. «В этой базе сейчас около 600 тыс. записей, мы выявляем те памятники книжной культуры, которые находятся за пределами Беларуси, которые неизвестны. За пять лет это 18 тыс. названий, найденных нами за границей, в основном в европейских библиотеках, музеях. Следующий шаг - заиметь их в Беларуси», - сказал он.