Белорусы на МАЗе спасли попавших в беду гонщиков на ралли «Дакар» 1 17.01.2018, 22:48

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Белорусы помогли чешскому экипажу, грузовик которого перевернулся в песках.

МАЗ Алексея Вишневского помог во время ралли-рейда "Дакар-2018" чешскому экипажу Мартина Коломы, грузовик которого перевернулся в песках. Момент спасения попал на видео. Вслед за этим "красный зубр" выручил упавшего с мотоцикла спортсмена и под конец поспешил к горящему КамАЗу Антона Шибалова, передает pressball.by.

Как рассказали в ОАО "МАЗ", показательный случай произошел на десятом этапе, трасса которого представляла собой бездорожье с рыхлыми песками. На одном из холмов легла на бок "боевая машина" чеха Мартина Коломы, одного из самых опытных "покорителей Дакара".

Грузовик Tatra пытались поставить на колеса многие экипажи, подъезжал и лидер белорусской команды Сергей Вязович. Однако помочь чехам удалось только Алексею Вишневскому. Гонщики зацепили трос за раму МАЗа, после чего белорусский пилот уверенно сдал назад и с первой же попытки поднял машину.

На этом, впрочем, "спасательная миссия" МАЗа не завершилась. В русле реки перед белорусами упал мотоциклист — пришлось белорусам снова остановиться и помочь спортсмену. "Вроде бы с ним все хорошо, он поехал дальше", — отмечает пилот команды "МАЗ-СПОРТавто".

На втором спецучастке белорусский экипаж увидел загоревшийся КамАЗ Антона Шибалова. И вновь белорусы пришли на выручку: помогли российским гонщикам передать информацию партнерам по команде. Что интересно, именно Антон Шибалов двумя днями ранее помог поставить на колеса МАЗ Сергея Вязовича. Так что белорусы в какой-то мере ответили добром на добро.

Оставшуюся часть трассы экипаж Алексея Вишневского проехал в темноте и потому не мог сильно разогнаться, что, впрочем, не помешало ему занять седьмое место. Текущим результатом гонщики остались довольны. Сергей Вязович при этом финишировал третьим, вернув себе место в тройке сильнейших экипажей ралли-рейда.

"МАЗовские экипажи всегда стараются помогать другим на трассе. Все хотят выиграть, но при этом не менее важно оставаться человеком, — поясняет Алексей Вишневский. — Хотя, конечно, решение всегда принимается, исходя из ситуации: например, если ты идешь на призовое место, а позади тебя много экипажей, то, может, и нет смысла тратить время, если нет угрозы жизни людей. В нашей же ситуации грешно было не помочь. Тем более что никогда не знаешь, что произойдет на следующем этапе. "Дакар", особенно нынешний, в этом смысле непредсказуем".

Белорусские гонщики участвуют в ралли-рейде "Дакар" в седьмой раз. Владельцем команды выступает Минский автозавод, техническим партнером — телеком-оператор velcom. Основная цель — войти в число сильнейших экипажей по итогам ралли в зачете грузовиков.

Марафон в этом году проходит по территории трех стран — Перу, Боливии и Аргентины. Протяженность только скоростных участков составляет 3,5 тыс. км, причем большая часть маршрута приходится на высокогорье.

Завершится гонка 20 января в аргентинской Кордобе.