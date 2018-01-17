В аварии под Речицей погибли чиновники Гомельского облисполкома 17.01.2018, 22:59

6,413

Авто, в котором находились чиновники, столкнулось с грузовиком.

17 января в 14.00 на 137-м километре трассы Граница Российской Федерации — Гомель — Кобрин водитель Skoda выехал на полосу встречного движения и столкнулся с МАЗом.

Как стало известно tut.by, в Skoda Superb из Калинковичей в Гомель возвращались сотрудники Гомельского областного территориального фонда «Гомельоблимущество». В командировке их сопровождал 48-летний водитель облисполкома.

В результате ДТП 48-летний водитель легковушки, его 49-летний пассажир и 52-летняя пассажирка (все жители Гомеля) от полученных травм скончались на месте происшествия.

По факту ДТП Речицкий РОСК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 317 (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК Республики Беларусь.