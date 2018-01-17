В ЕС призвали ввести новые санкции против РФ 17.01.2018, 23:04

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В Европейском парламенте призвали ввести новые санкции в отношении России за действия ее хакеров.

Об заявил председатель Комитета Европейского парламента по иностранным делам, немецкий депутат Дэвид Макаллистер во время дебатов, посвященных влиянию российской пропаганды на страны ЕС, передает УНИАН.

Макаллистер подчеркнул, что кампания Кремля по дезинформации направлена на подрыв основ объективной и этической журналистики и приводит к распространению предвзятой информации или использованию информации как инструмента политической власти.

Также политик назвал четыре шага, которые необходимо предпринять, включая введение новых санкций.

"В первую очередь - непредвзято расследовать российское вмешательство в избирательные кампании. Во-вторых, ввести целенаправленные санкции в связи с хакерством и публикацией сфальсифицированных конфиденциальных данных", - сказал председатель Комитета Европейского парламента по иностранным делам.

Он подчеркнул, что оперативную рабочую группу по стратегическим коммуникациям (East StratCom Task Force) необходимо сделать постоянной структурой Евросоюза, обеспечить ее деятельность надлежащим финансированием и усилить персонал.

Маккалистер выступил также и за разработку эффективной стратегии по развитию коммуникаций и продвижению европейской политики и ценностей.