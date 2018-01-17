Как Сару Джессику Паркер привлек белорусский акцент 17.01.2018, 23:19

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Сара Джессика Паркер

Известная актриса повстречала парня из Беларуси в ресторане.

Los Angeles Times опубликовала интервью с актрисой Сарой Джессикой Паркер, мимолетным персонажем которого оказался и парень из Беларуси.

Журналист Мередит Блэйк начала материал с описания необычайно любознательного характера звезды сериала «Секс в большом городе». Так, Сара Джессика задала не меньше вопросов, чем сама корреспондент, пишет она.

«То, что предполагалось как интервью, посвященное второму сезону сериала с ее участием «Развод», превратилось в полноценный двусторонний разговор, длившийся 2 часа», – пишет Блэйк.

И привела еще один пример. Встреча проходила в модном итальянском ресторане. В итоге любознательность Паркер вовлекла в центр событий даже молодого официанта, чей выраженный «не совсем русский» акцент вызвал ее интерес.

«Сара Джессика спросила его, откуда тот родом, (а это оказалась Россия, только в виде Беларуси), и в течение нескольких минут прояснила чуть ли не весь его жизненный путь», – пишет журналист.