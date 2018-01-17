Германия и Польша создадут совместную комиссию по вопросу репараций 1 17.01.2018, 23:24

Главы внешнеполитических ведомств двух стран договорились вынести вопрос на рассмотрение экспертного сообщества.

Берлин и Варшава создадут комиссию, которая рассмотрит польские требования к ФРГ о выплате репараций за ущерб, понесенный в годы Второй мировой войны, передает DW.

"В польском обществе ведется дискуссия по этому вопросу, которую я не хотел бы игнорировать", - заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль после встречи в среду, 17 января, с польским коллегой Яцеком Чапутовичем в Берлине. "Если мы хотим попытаться не игнорировать друг друга, а серьезно относиться друг к другу, то это неплохая идея - передать вопрос на рассмотрение ученых", - указал глава немецкой дипломатии.

В то же время Габриэль пояснил, что Германия не отказывается от своей позиции, согласно которой у Польши нет никаких прав на репарации. " С правовой точки зрения этот вопрос полностью разрешен, в том числе и решением польского правительства, принятым после крушения коммунистического режима в Польше", - отметил Габриэль.

В свою очередь Чапутович считает, что обсуждение вопроса о выплате репараций не должно послужить преградой в польско-немецких отношениях. "Я принимаю предложение министра Габриэля передать этот вопрос на обсуждение экспертов", - заявил он.

Тема репараций за ущерб, нанесенный нацистами в годы Второй мировой войны, начала вновь активно обсуждаться в Польше в 2017 году. Предшественник Чапутовича на посту главы польской дипломатии Витольд Ващиковский оценил их в 840 млрд евро. Берлин неоднократно подчеркивал юридическую необоснованность этих претензий, ссылаясь на то, что в 1953 году польское правительство добровольно отказалось от требований по выплате репараций. Кроме того, после заключенного в 1990 году соглашения об объединении Германии все вопросы о выплатах репараций за Вторую мировую войну были окончательно сняты с повестки дня.