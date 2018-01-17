Откуда взялись прозвища белорусских музыкантов? 1 17.01.2018, 23:36

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Владимир Мулявин

Некоторые из «позывных» переросли в сценические псевдонимы, другие остались только именем в тусовке.

Kp.by выяснила, как и почему появились необычные прозвища известных музыкантов.

«ПОЙДИ, ЗМЕЙ, ПОШИПИ»

Конечно, большинство прозвищ образовалось от фамилий или имен. Это ярко видно на примере «Песняров», через состав которых прошли десятки артистов: Владимир Мулявин - Муля, Александр Демешко - Шурик, Анатолий Кашепаров - Коша, Валентин Бадьяров - Бэдя, Владимир Николаев - Николашка, Александр Растопчин - Растоп. Многие из этих кличек за музыкантами закрепились еще до их прихода в ансамбль. А вот Леониду Борткевичу, коль в коллективе уже работал Леонид Тышко, досталось прозвище Лёша. Правда, когда вплотную занялись фольклором, Тышко назвали Лявоном.

На фото самого начала 1970-х те, кого в «Песнярах» называли Муля, Лявон, Змей и Ювелир – Владимир Мулявин, Леонид Тышко, Владислав Мисевич и Валерий Мулявин. Фото: архив Марины Мулявиной.

- А когда в ансамбле появился брат Володи Мулявина Валера, на репетициях его постоянно дергали, мол, не очень чисто интонируешь. Как-то Валера ответил на замечания: «Ну что вы меня учите? Я по сравнению с вами - ювелир!» Так кличка Ювелир и приклеилась, - вспоминает один из основателей «Песняров», заслуженный артист Беларуси Владислав Мисевич. - А стажера ансамбля начала 1980-х Владимира Кудрина называли Лордом - он постоянно ходил в белой шляпе. К тромбонисту Октаю Айвазову в свое время пристало прозвище «Александр Курицын». Когда его только приняли, предстоял концерт, где ждали присутствия Машерова и белорусского ЦК в полном составе. Надо было объявлять состав, а тут такие непривычные для уха имя и фамилия, восточного типа внешность. Мы предположили, что в антракте прибежит за кулисы гонец из правительственной ложи с вопросом как минимум от министра культуры: а своих тромбонистов в БССР не готовят? В общем, стали ломать головы, как назвать новичка. Расспросили его невзначай: оказалось, Октай - наполовину русский, наполовину – азербайджанец. С именем решили сразу: был Октай - станет Александр. А вот фамилия… Спрашиваем, какая у матери девичья. «Курицына», - ответил Айвазов. Вот и решение! На концерте я и объявил: «На тромбоне играет Александр Курицын!» Те, кто не был посвящен, в том числе и сам Октай, конечно, очумели. Кто знал - поотворачивались, чтобы не прыснуть от хохота. Правда, больше Александр Курицын в «Песнярах» не выступал - сильно обиделся.

У самого Мисевича было прозвище Змей. Появилось оно как дань борьбе с издержками славы.

Попробуете сопоставить клички и фото "Песняров"? Фото: Юрий ИВАНОВ

- Опоздания на репетиции, кто-то выпил перед концертом, подрались из-за девушки - так получалось, именно я в этих случаях был орудием правосудия, «шипел», как говорили ребята... «Ужаленные» даже пару раз хватались со мной за грудки: кому охота выслушивать резкие замечания? - вспоминает Мисевич. - А когда в коллективе появлялась системная проблема, особенно с алкоголем, уже сам Володя Мулявин говорил мне тихонько: «Пойди, Змей, пошипи. И вот сколько лет прошло, а люди знающие помнят это прозвище. Композитор Игорь Лученок в последнее время приветствует меня, напевая свою песню: «Что, Змей, «мы идем по стране-е-е!»

Кстати, едва ли не все прозвища «Песняров» ярко описал в своем дневнике за 1980 год пианист ансамбля, композитор Игорь Паливода. Оказывается, Владимира Мулявина называли Лысый и Голова, а не только Муля. Леониду Борткевичу достались, со слов Паливоды, прозвища Радзивилл (он не раз рассказывал, что является потомком знатного рода) и Александрино (по главному исполненному им шлягеру). Из-за крупной комплекции ударника Александра Демешко называли еще Тыквой. Паливода приводит и свое прозвище - Ицик. Были и те, чьи прозвища, как пишет музыкант, непечатны.

Молодому Анатолию Ивановичу (в центре) досталась кличка Бугор - то есть самый главный. Фото: архив Анатолия Ярмоленко

А вот лидер «Сябров» Анатолий Ярмоленко в начале работы на сцене обзавелся кличкой Бугор.

- Это от слова «бригадир», - как-то поделился Анатолий Иванович. - Я был бригадиром эстрадной концертной бригады Гомельской филармонии с 22 лет, да и вообще такая должность означала, что ты в своем коллективе царь и бог. А за ответственность ставку на 4 рубля больше получал.

У Александра Тихановича еще до прихода в «Верасы» была кличка Тырда. Он окончил консерваторию по классу тубы, играл на ней в оркестре Суворовского училища и Белорусского военного округа. Музыканты-духовики практикуют прием фрулатто - произносят звуки наподобие тех, что издает их инструмент. Тубисты говорят: «Тырда-тырда, тырда-тырда...»

Пусть мы запомнили Александра Тихановича с бас-гитарой, консерваторию он окончил по классу тубы - отсюда и кличка Тырда. Фото: архив семьи Александра Тихановича и Ядвиги Поплавской

«НУ ЧТО, БРИТВОЙ ПО ГОРЛУ И В КОЛОДЕЦ?»

Сегодня альтернативные имена чаще приживаются в неформальных тусовках. Бывшего вокалиста рэп-группы IQ48, а нынче популярного семейного психолога Павла Зыгмантовича называли Фрейдом:

- На первом курсе педуниверситета эта кличка приклеилась, да так и осталась. Но почему именно Фрейд - уже и не вспомню.

Будущая специальность психолога повлияла и на прозвище Павла Зыгмантовича - Фрейд. Фото: Юра Сидун, generation.by

А вот Змицер Войтюшкевич вышел из фольк-тусовки - группы «Палац». Там к нему приклеилась кличка Федя. В группе Kriwi он трансформировал прозвище в полную древнебелорусскую форму имени Федор - Тодар. Ну а когда артист начал сольную карьеру, Тодара вытеснил Змицер Войтюшкевич. Были прозвища и у других «палацевцев», например, Францем звали Юрия Выдренка - его отчество Францевич. А вот к вокалисту Олегу Хоменко тогда так ничего и не приклеилось.

От клички Федя Змицер Войтюшкевич сначала перешел к сценическому псевдониму Тодар, а потом стал выступать под своим полным именем.

Фото: СЕРГЕЙ ТРЕФИЛОВ

У лидера рок-королей Rouble Zone Олега Минакова прозвище стало неотъемлемой частью имиджа. Обычно кличку Джаггер вставляют между именем и фамилией. Кто-то думает, что прозвище появилось из-за экстравагантной сценической манеры Олега. Но все началось куда раньше:

- Мне было 12 лет, когда в советском сатирическом журнале «Крокодил» поместили фото Мика Джаггера. Когда учительница журнал изъяла и посмотрела на фото, то сказала: «Что это за обезьяна?». А я ей с обидой: «Это не обезьяна, а Джаггер». Учительница тогда сказала: «Сам ты Джаггер - такая же обезьяна». И на первой же переменке меня стали называть Джаггером, а я согласился.

Кличку "Джаггер" Олег Минаков получил еще в детстве! Фото: Сергей Трефилов, страница Олега Минакова в Фэйсбуке

Фото: СЕРГЕЙ ТРЕФИЛОВ

Но, наверное, лидером по количеству прозвищ была группа «Ляпис Трубецкой».

- Так было удобнее называть друг друга, - уточняет продюсер «Ляписов» Евгений Колмыков. - А давались эти клички обычно после какой-нибудь истории. Например, был у нас трубач Егор Дрындин, а прозвище - Бритва. Он худенький парень, интеллигентного вида, но во время всяких разборок его коронной фразой было: «Ну что, бритвой по горлу и в колодец?» У гитариста Руслана Владыко нет-нет, а могли заговорить шляхетские корни - вот ему и придумали прозвище Пан. А вот ударника Александра Сторожука называли Дедушка: тут все ясно - самый старший.

У каждого участника "Ляписа Трубецкого" была своя, рожденная в результате той или иной ситуации кличка. Например, Павел Булатников - Булка, Руслан Владыко - Пан, Сергей Михалок - Худрук или Юзик Килевич. Фото: архив kp.by

А вот Сергей Михалок был и Юзиком Килевичем, и Sergio Durruti, и Худруком. Последнее прозвище осталось за Сергеем и в группе Brutto, где каждого участника в первую очередь знают по кличке - Гурок (это кикбоксер Виталий Гурков), Бразил (Сергей Королев), Паша Лэнистер (Павел Третьяк), Краб (Влад Сенкевич) и Цыбуля (Иван Галушко).

У каждого участника Brutto есть брутальная кличка!

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

Почему клички такие живучие?

Фольклорист Олег Хоменко видит связь с дореволюционной традицией двойных имен у белорусов:

- У немцаў, да прыкладу, Іяган Себасцьян, Вольфганг Амадэй - у нас Ян Вінцэнт, Міхал Канстанцін. Першае імя - бацькоўскае, другое - храмавае. А магло быць і трэцяе - у гонар присвятка, што выпаў на дзень нараджэння.

- У параўнанні з тэатральным светам, дзе мянушкі сустракаюцца рэдка, музыканты, маючы куды большую аўдыторыю, спецыяльна ўжываюць больш гучныя, больш заўважныя псеўданімы. Пры гэтым мянушкі цi псеўданімы цесна звязаныя з музычным слэнгам, які зноў жа куды багацейшы ў параўнанні з тэатральным ці мастацкім, - делится музыкальный критик Дмитрий Подберезский.

- Может, сослаться на генерала из «Особенностей национальной охоты», который говорил: тост должен быть емким, как выстрел? Так и тут, - улыбается музыкальный критик Олег Климов. – А вообще, это же обычная норма - погоняла у подростков. Ну а так как рокеры до самой смерти в общем-то пацаны, то прозвища у них так и остаются. А у рэперов просто так, видимо, принято. Какие-то псевдонимы отражают какую-то суть человека, черту характера, как и у индейцев.

- Много кличек у людей, которые занимаются творческой и общественной деятельностью, людей, которые постоянно находятся «на публике»: актёры, музыканты, политики, блогеры и др.: Дэниел Крэйг — Британский кот, Джулия Робертс — Лягушонок, Николь Кидман — Аист, Ани Лорак — Кролик, Лив Тайлер — Ливер. Думаю, таким образом подчеркивается некий общий дух, особая атмосфера определенного круга общения, - считает кандидат филологических наук, доцент кафедры белорусского языкознания Белорусского государстсвенного педагогіческого университета имени Максима Танка Наталья Лобань. - Но чаще всего это делается ради развлечения и объединения по интересам либо по причине проблем, которые возникают во взаимоотношениях в коллективе.

Почему они появляются? Во-первых, дополнительное имя обычно даётся в шутку или в насмешку человеку в соответствии с его внешним обликом, характерными чертами поведения, в результате аналогий и сравнений, а также какого-нибудь неординарного события, во-вторых, это одно из самых эффективных и действенных средств выражения оценки и характеристики человека в жизни. Это зеркало, которое отражает отношение к нему окружающих: знакомых, друзей, коллег. Имя-кличка широко отражает разные стороны жизни и деятельности человека, обладает большим эмоционально-оценочным потенциалом.

А ещё звёзды шоу-бизнеса любят брать себе псевдонимы (никнеймы, ники), заменяя при этом истинные имя и фамилию. Зачем? Некоторые стараются таким образом скрыть неблагозвучную фамилию, некоторые делают это ради пиара, чтобы лучше запомниться своим слушателям, некоторые считают, что это модно... Публичным персонам, людям, которые всегда на виду, а их имена на слуху, не избежать внимания публики. Особенно это касается певцов и музыкантов, актёров. Их (и даже их детей) всегда будут и обсуждать и... осуждать. А значит и будут существовать клички и прозвища, при помощи которых чаще всего отражаются реальные качества носителей и народное мнение о них.