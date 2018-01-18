Армена Джигарханяна госпитализировали с гипертоническим кризом 18.01.2018, 7:31

Армен Джигарханян

Актера увезли в больницу из Московского драматического театра.

Российского актера и режиссера Армена Джигарханяна вечером 17 января госпитализировали из-за резкого ухудшения состояния. Об этом сообщило ТАСС.

Артиста с гипертоническим кризом на скорой помощи увезли из Московского драматического театра, которым он руководит, в больницу имени Пирогова. Также у врачей есть подозрения на невралгию и на то, что Джигарханян подхватил грипп. Актер находится в сознании.

"Пятый канал" добавил, что у режиссера диагностировали осложнения с сердцем. Джигарханяна могут поместить в палату интенсивной терапии.

По данным РЕН ТВ, режиссер до госпитализации должен был встретиться с представителем бывшей супруги Виталины Цымбалюк-Романовской.

27 ноября 2017 года 82-летний Джигарханян развелся с 38-летней пианисткой Цымбалюк-Романовской. По данным телеканала "Россия 1", режиссер заподозрил супругу в желании завладеть бюджетом его театра.