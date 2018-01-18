Стала известна самая популярная улица в Беларуси 18.01.2018, 7:37

Фото: pinterest.se

Рейтинг составлялся по данным единой базы по адресам.

Стала известна самая популярная улица в Беларуси. Как сообщает euroradio.fm со ссылкой на отдел геоинформационных систем Национального кадастрового агентства Госкомитета по имуществу, улицы Центральные встречаются в населенных пунктах нашей страны чаще остальных.

Рейтинг составлялся по данным единой базы по адресам. Центральные улицы есть в 5056 населенных пунктах (всего в нашей стране их 23 320, в том числе 115 городов). На втором месте — Молодежные улицы, которых насчитывается 2166, на третьем — Садовые улицы, них 2165.