Сергей Вязович выиграл 11-й этап «Дакара» 3 18.01.2018, 7:45

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На финише белорусы обошли аргентинцев и россиян.

Белорусский экипаж «МАЗ-СПОРТавто» занял первое место по результатам 11-го этапа марафона «Дакар-2018». Команда Сергея Вязовича финишировала с результатом 5 часов 14 минут 10 секунд, сообщает БелТА.

На второй строчке оказался аргентинский экипаж на «Ивеко» Федерико Вильягре с результатом 5 часов 15 минут 34 секунды. Он же вышел на первое место в общем зачете грузовиков. Третьим стал экипаж Дмитрия Сотникова (Россия) из команды «КАМАЗ-Мастер».

За ними со значительным отставанием финишировал потерявший много времени из-за поломки автомобиля однокомандник Эдуард Николаев, уступивший первое место в генеральном зачете. Белорусский экипаж стал третьим в общем зачете.