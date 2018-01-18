В Орше наградили героев весенних маршей протеста 3 18.01.2018, 7:51

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Василий Береснев

Участники «маршей нетунеядцев» получили специальные дипломы.

Ассамблея неправительственных демократических организаций назвала «Марши нетунеядцев», прошедшие в прошлом году в Орше, Слониме и Гомеле, победителями в номинации «Региональное событие года». Оршанские активисты, получив диплом «Чемпионов гражданского общества», решили наградить подобным образом всех местных участников тогдашних событий, сообщает «Радыё Свабода».

17 января прошел первый этап награждения: участников Оршанского «Марша нетунеядцев» пригласили в офис независимого профсоюза РЭП и вручили дипломы тем, кто откликнулся на приглашение, размещенное на сайте orsha.eu.

Персональные дипломы - это копии диплома, полученного представителями оршанских демократических сил на церемонии 21 декабря в Минске, пояснил представитель БХК в Орше Василий Береснев.

«В «Марше нетунеядцев» принимали участие до двух тысяч человек - оршанцев, а также жителей Дубровенского и Горецкого районов. Это смелые, мужественные люди, которые не побоялись выйти протестовать против декрета № 3. Каждый из участников «Марша нетунеядцев» - это, безусловно, активист, так как у него активная общественная позиция», - считает Василий Береснев.

По словам Береснева, который вручал дипломы, такие церемонии будут происходить дважды в неделю, по средам и субботам, в 11 часов.

«Хотя сейчас декрет № 3 и приостановлен, он дорабатывается, а с трудоустройством в Орше ничего не изменилось. Хотя Лукашенко и заявлял, что будет поднимать Оршанский район «из руин и пепла», сегодня Орша - второй город после Молодечно, где наибольшие в Беларуси проблемы с трудоустройством», - говорит участник Оршанского «Марша нетунеядцев» Виктор Киреев.

Безработная Анна Агеенкова рассказала свою историю, типичную для Орши. Женщина имеет высшее образование, работала экономистом, но подпала под сокращение. С тех пор уже семь лет не может устроиться на работу, потому и пошла на «Марш нетунеядцев».

Прошлогодние оршанские события 12 марта продемонстрировали, насколько недовольны ситуацией местные жители. В тот день состоялось два митинга: на центральной площади и возле райисполкома, к которому двинулись большой колонной. Около десятка местных активистов были осуждены за участие в несанкционированной акции. Пострадали и независимые журналисты, в том числе журналистка «Радыё Свабода» Галина Абакунчик, которую на сутки поместили в изолятор временного содержания, а потом наказали штрафом.