Shuma изменила текст песни для финала отбора на «Евровидение» 3 18.01.2018, 8:24

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Народная песня была адаптирована к условиям конкурса.

Shuma изменила текст песни, с которой выступит в национальном финале отбора на «Евровидение-2018».

Об этом этно-электронная белорусская группа сообщила на своей странице в Facebook: «Мы изменили народный текст на авторский вместе с [поэтом] Максом Щуром. Из народного остались фонетические особенности языка, название, смысл, мелодика и первая строка». Это решение объясняется тем, что «по условиям белорусского отбора народный текст был допустим, а вот на международном — нет».

Как известно, юристы собирались проверить песню группы Shuma, с которой она выступала на отборе. Поскольку он был народный, это могло противоречить регламенту конкурса. Теперь же этот вопрос снимается.

Финал национального отбора на «Евровидение» назначен на 16 февраля.