Трамп: Россия мешает США и Китаю по вопросам КНДР 4 18.01.2018, 8:27

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ДОНАЛЬД ТРАМП

ФОТО: REUTERS

Кремль старается нивелировать политику санкций, проводимую Вашингтоном и Пекином.

Президент США Дональд Трамп заявил что, Россия помогает Северной Корее осуществлять снабжение страны в нарушение международных санкций. Трамп также сказал, что Пхеньян ежедневно приближается к моменту, когда он сможет запустить ракету дальнего радиуса действия, способную достичь Соединенных Штатов, сообщает «Голос Америки».

«Россия совсем не помогает нам с Северной Кореей, – заявил Трамп в интервью агентству Reuters, записанном в Овальном офисе Белого дома. – В то, чем нам помогает Китай, вклинивается Россия. Иными словами, Россия компенсирует то, что делает (в плане санкций) Китай».

Китай и Россия присоединились к последним раундам санкций против Северной Кореи.

Комментариев по поводу слов президента Трампа со стороны посольства РФ в США пока не последовало.

Ранее президент Трамп не исключал возможности прямых переговоров с Ким Чен Ыном. «Я бы побеседовал с ним, но не уверен, что беседа разрешила бы проблему», – сказал он, имея в виду переговоры с Северной Кореей, которые вели его предшественники.

Трамп высоко оценил действия Китая, ограничившего поставки нефти и угля в Северную Корею, отметив, однако, что Пекин мог бы сделать больше для сдерживания Пхеньяна.