Почему Лукашенко лучше не ехать в Оршу

Почему Лукашенко лучше не ехать в Оршу17
- 18.01.2018, 8:50
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Что думают жители города о социальной политике в Беларуси.
Протесты против так называемого декрета о «тунеядцах», которые в прошлом году прошли по всей стране, не остались без внимания не только властей и силовиков.
«Региональным событием года» Ассамблея неправительственных организаций отметила именно оршанскую акцию против декрета № 3. Вручить диплом каждому желающему участнику тех событий в свою очередь решили на собрании Оршанской коалиции демократических сил, говорится в репортаже «Белсата».
Журналисты опросили жителей города, как они относятся к социальной политике действующей власти.
«Я уже два года безработный. У меня трое детей – как их кормить?»
«Зарплаты – никакой. У меня жена работает помощником воспитателя в детском садике. Зарплата – 20 рублей. Разве это зарплата?»
«Получать много не получается», - поделились жители Орши наболевшим с журналистами.