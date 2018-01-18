Аналитик Saxo Bank: В этом году курс биткойна достигнет $100 тысяч 12 18.01.2018, 8:58

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Прогнозы Ван-Петерсена уже сбывались.

Несмотря на падение курса биткойна в последние сутки, некоторые эксперты верят, что криптовалюта в 2018 году побьет новые рекорды. Аналитик Saxo Bank Кай Ван-Петерсен прогнозирует, что в ближайшие 12 месяцев курс BTC достигнет $100 000. Прогнозы Ван-Петерсена уже сбывались — он предсказал повышение курса биткойна до $2000 в мае 2017 года, пишет hightech.fm.

В 2018 году стоимость биткойна достигнет показателя от $50 000 до $100 000, прогнозирует аналитик Saxo Bank Кай Ван-Петерсен. Ключевую роль в этом сыграет интерес со стороны крупных финансовых организаций и рост популярности биткойн-фьючерсов. Ранее Ван-Петерсен заявлял, что криптовалюта будет стоить $100 000 не раньше, чем через 10 лет.

Эксперт не только высказывается в поддержку криптовалюты, но и инвестирует в нее — по данным CNBC, он владеет как биткойнами, так и альткойнами.

Альткойны в 2018 году также ожидает рост, считает Ван-Петерсен. Наиболее перспективной криптовалютой аналитик считает эфир. «За эфиром, в отличие от биткойна, стоит более объединенная группа руководителей. Эфир чаще используют для транзакций, чем многие другие криптовалюты. К тому же он лучше адаптирован для применения в широких масштабах», — цитирует Ван-Петерсена CNBC.

Многие аналитики делают смелые прогнозы, особенно это касается инвесторов, которые ставят на повышение. Однако предсказания аналитика Saxo Bank уже сбывались. В декабре 2016 года, когда биткойн стоил меньше $900, Ван-Петерсен предположил, что в 2017 году курс BTC вырастет до $2000. Его прогноз сбылся уже в мае.

В течение 2017 года биткойн вырос на 1500%, однако на данный момент курс BTC опустился ниже $10 тысяч. Чтобы достичь показателя в $100 000 в этом году, криптовалюта должна вырасти в десять раз. Стоимость биткойна за последние два дня упала почти на треть. С максимальных значений конца прошлого года биткойн подешевел вдвое. Другие криптовалюты также падают в цене. За сутки курс эфира снизился на 30%, а курс Ripple — на 46%. Некоторые аналитики рассматривают эти события как начало краха всего рынка криптовалют.

Причиной для резкого падения курсов криптовалют стали угрозы со стороны регуляторов в Китае и Южной Корее — странах, которые считаются одними из лидеров крипторынка. Власти Южной Кореи пообещали подготовить законодательство, запрещающее криптовалюты. Против этой инициативы выступило более 200 000 граждан, подписавших соответствующую петицию. Между тем, в Китае власти решили запретить централизованную торговлю биткойнами и изгнать из страны майнеров.