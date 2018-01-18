Александра Саснович впервые вышла в 3-й раунд Australian Open 1 18.01.2018, 9:25

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Александра Саснович

Фото: tennis.by

Для победы белорусской теннисистке понадобилось всего 56 минут.

Белорусская теннисистка Александра Саснович (56-й номер мирового рейтинга) одержала вторую победу и впервые в карьере вышла в 3-й раунд Открытого чемпионата Австралии, сообщает БелТА.

В поединке 1/32 финала Александра обыграла 30-ю ракетку планеты хорватскую теннисистку Мирьяну Лучич-Барони - 6:3, 6:1. Для победы понадобилось всего 56 минут.

В стартовой встрече Александра Саснович была сильнее американки Кристины Макхейл (73).

В 1/16 финала соперницей белоруски будет 8-й номер мирового рейтинга - французская теннисистка Каролин Гарсия.