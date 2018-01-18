В Совете Европы вручили премию Рауля Валленберга 18.01.2018, 9:57

Награда присуждается за выдающиеся достижения в гуманитарной сфере.

Премия Совета Европы имени Рауля Валленберга, которая присуждается за выдающиеся достижения в гуманитарной сфере, в этом году получил Европейский центр защиты прав цыган (ERRC) из Будапешта. Об этом сообщает «Укринформ».

Награждение состоялось 17 января в Страсбурге.

«Я рад объявить, что премия за 2018 год присуждается организации, которая преодолевает барьеры, с которыми сталкивается многочисленное меньшинство в Европе - ромы…Организации, смелость и решительность которой является источником вдохновения для молодых ромов, которые могут таким образом представить себе будущее, полное новых перспектив», - отметил генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд.

Он напомнил, что Европейский центр защиты прав ромов действует во многих странах мира, отстаивая права человека и борясь с дискриминацией в отношении ромов.

Премия Рауля Валленберга, которая в денежном выражении составляет 10 тысяч евро, основанная Советом Европы по инициативе правительства Швеции и венгерского парламента в 2012 году в честь шведского дипломата, спасшего десятки тысяч венгерских евреев в период Холокоста.

Эта премия присуждается каждые два года. Ранее ее получили молодой кинорежиссер из Турции Эльмас Арус в 2014 году и греческая ассоциация помощи беженцам Агкалия из острова Лесбос в 2016 году.