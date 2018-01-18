Владелец Daewoo за $300: Как же я недооценивал эту машину! 19 18.01.2018, 10:07

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Как белорус почувствовал себя «реальным гонщиком» на супербюджетном авто.

Мнение белорусского владельца Daewoo Nexia за 300 долларов опубликовало издание abw.by.

- Я сразу понял, что это она. Именно та машина, которую я так долго искал! Я понял это еще до того, как вышел хозяин, чтобы открыть и показать автомобиль. В свете тусклых фонарей провинциального города я увидел трехдверное купе черно-графитового цвета. Восхитительный кузов каплеобразной формы, острая удлиненная передняя часть с узкими воздухозаборниками в бампере и тонким "азиатским" прищуром фар. Большой угол наклона лобового стекла, покатая крыша, переходящая в заднюю дверь, низко посаженная корма, чуть "припухшие" колесные арки. Это же восхитительно, просто динамика, застывшая в металле!

В Советском Союзе все спортивные машины и даже некоторые гражданские иномарки дети называли одним емким словом "гонка". И это единственно слово, которое пришло мне в голову в тот момент.

Вышел владелец, быстро и как-то отстраненно поздоровался, нажал кнопку брелока, открыл дверь, сел за руль. С волнительным выражением на лице он вставил ключ в замок зажигания, повернул его и настороженно посмотрел на капот. Стартер как бы споткнулся, но потом, натужно и медленно вращаясь, раскрутился. Запустился, "зашептал" мотор. Стартер не сразу включился из-за проблемы во втягивающем реле - эта "болезнь" передалась по наследству от "родителей" из Германии. Opel Kadet тоже держал в напряжении своих владельцев при каждом запуске, всегда казалось, что стартеру не хватит сил, двигатель не запустится. Напряженность сошла с лица продавца, он заулыбался, вышел из машины и еще раз поздоровался.

Я не стал рассматривать машину детально. Ржавые крылья - это все, что успел заметить в темноте с фонариком смартфона. Пороги, двери и днище вроде как целые, двигатель работает ровно, не "проваливаясь" при нажатии на педаль "газа". Под капотом все в порядке, не видно следов кустарного ремонта, подтеков и прочего, что могло бы привлечь внимание. Сцепление выключается, передачи щелкаются. Салон в идеальном состоянии, да и сама машина в общем и целом в очень хорошем состоянии. Я даже не прокатился на ней, чтобы не дать себе шанса отказаться от покупки. Продавец заверял меня, что все исправно и работает. Я поверил ему на слово и, забегая вперед, скажу: он оказался исключительно благонадежным и честным человеком. Мы пожали друг другу руки и через пару дней встретились еще раз, чтобы оформить сделку.

Так я стал владельцем Daewoo Nexia 1995 года выпуска. Со всеми переездами и оформлением машина мне обошлась примерно в 300 долларов.

Как я докатился до Daewoo?

Перед тем как купить Daewoo, я довольно долго искал себе недорогую малолитражку. Смотрел что-то незатратное в разных ценовых категориях, по объявлениям и на рынках. Если охарактеризовать одним словом все увиденное - "жесть". В буквальном смысле. Иногда жесть оцинкованная, приклепанная заклепками и закрашенная кисточкой. За 15-летний автомобиль и старше просят около 3000 долларов, в салон некоторых из них иногда страшно садиться, потому что можно испачкаться.

Предлагались к продаже машины без аккумуляторов и прочих деталей, даже без колес. Я серьезно - вместо колес машина стояла на кирпичах. Причем ни в объявлении, ни в телефонном разговоре о том, что машина продается без колес, речи не шло. Приезжаешь смотреть машину - она на кирпичах. Украли ночью? Нет! Хозяин пояснил, что снял колеса для новой машины. Говорит: там совсем новые колеса, зимние шины прошли всего два сезона. Мы, белорусы, великая нация, любую проблему мирового масштаба можем решить на кухне. Нам бы чуть больше уважения и внимания друг к другу - были бы впереди планеты всей. Как не уважать настолько человека, что не сказать ему о таком нюансе хотя бы по телефону? Хозяин спокоен и не видит в этом никакой проблемы. Вот, мол, покупай на рынке шины с дисками, ставь и забирай машину.

- А сами почему не купите? - спрашиваю. - Знаете, как-то психологически тяжело отдать за машину без колес 3500 долларов.

- Ну как я куплю? - искренне недоумевает он. - Это искать надо, на рынок ехать. В новой машине я эти колеса не повезу, не хочу пачкать багажник, салон…

Все это он говорит по телефону. И не спускается к машине.

- Ладно, - говорю, - откройте машину посмотреть внутри, запустить мотор.

- Вы посмотреть или купить? - интересуется он. - Если покупать, спущусь и открою, только сразу предупреждаю: торга нет.

Он еще минут пять что-то рассказывал, но на улицу так и не вышел. Предлагал заглянуть в салон через стекло, на двигатель посмотреть снизу - машина же на кирпичах высоко стоит, там и так все хорошо видно. При мне приехал еще один покупатель, но и ему не удалось вытащить хозяина на улицу.

Конечно, были и достойные варианты, но там цены были уже в районе 5000 долларов и выше. Выглядели они, конечно, неплохо для своих 15 лет, только вот пробеги у них были большие, прошлое неизвестно, а значит, и ресурс под вопросом. Да и 5000 за автомобиль В- или С-класса старше 10 лет?! Невольно поглядываешь в сторону Lada Granta, Datsun, Ravon и прочих "бюджетников". Да, будет чуть дороже, но машина новая, со стопроцентным ресурсом.

Перед тем как смотреть Lada или Ravon, я, из интереса и впечатленный статьями ABW.BY про "Sierra за 200", плотно занялся изучением объявлений до 500 долларов. Сначала просто было интересно: возможно ли это вообще, как это - машина по цене не самого дорого смартфона или велосипеда? В этой нише тоже "жесть" в ее самом худшем проявлении. Но здесь хотя бы все по-честному, машины продаются по цене металлолома. И конечно же, большинство из того, что предлагается к продаже в этой ценовой категории, нужно утилизировать.

Недооценка Daewoo

Среди всех этих машин я нашел Nexia, которую в итоге купил. При этом думал, что покупаю машину на месяц или два. Что с ней делать потом, когда она мне не будет нужна, не задумывался. Если покажет себя хорошо и будет в достойном техническом состоянии, можно подарить ее какому-нибудь начинающему автолюбителю из числа друзей или родственников. Можно продать, утилизировать или сделать из нее кабриолет. Потом из кабриолета сделать красивую клумбу перед домом - знаете, есть такие арт-объекты, когда машина покрашена в божью коровку или еще как-то прикольно, а в салоне и из-под капота растут цветы, фары вместо ночников освещают парковку.

Но как же я недооценивал тогда Daewoo! Сам того не понимая, я купил себе игрушку, с помощью которой можно получать новый навык в управлении автомобилем. Оттачивать и поддерживать на хорошем уровне свое водительское мастерство. На этой машине можно испытать любое средство ремонта любого агрегата, который бы ни при каких обстоятельствах не испытывал бы в Mercedes. Заклеивать шины ремкомплектом со шнурком, использовать двухкомпонентный клей при ремонте пластмассовых деталей, разного рода присадки и "автодоктора". На этой машине можно поехать в любое путешествие и по любой дороге, а в случае чего оставить ее там или продать на ближайшую "разборку", как в американском фильме. Домой вернуться на самолете или поезде. Потом только останется сдать "номера" в ГАИ.

Дуэль против BMW

Я оформил автомобиль и отправился на нем домой. С первых метров машина показала свой спортивный норов. Сцепление жестко и резко схватывало - такое ощущение, что в диске сцепления нет демпферных пружин. Начало движения получается резким, нужно чуть придерживать педаль сцепления и плавно добавлять "газ", чтобы не допускать пробуксовку ведущих колес. Переключения передач из-за сцепления также жесткое. Daewoo очень чувствительна к сбросу "газа", торможение двигателем начинается резко, на сбросе "газа" машина как бы клюет носом, очень хорошо и быстро нагружая передние колеса. Соответственно при нажатии на педаль "газа" после каждого переключения машина резко ускоряется - нужно быть к этому готовым, буквально напрягать мышцы шеи, иначе неизбежно ударишься затылком о подголовник. Машина легкая, а подвеска достаточно жесткая, ее непросто раскачать на неровностях. Передачи длинные, мотор эластичный и тяговитый, на длинных прямых мотора, конечно, не хватает, но в поворотах, если обороты двигателя не опускать ниже 4000 в минуту, Daewoo едет очень задорно.

Когда я вбил VIN-номер в строку поиска, выяснилось, что на родине Nexia называется Racer. Значит, мои предположения не были беспочвенными, передо мной реальная "гонка" из прошлого века, а я соответственно гонщик. Многие из вас даже не обратят на нее внимания на дороге, да и я сам никогда не думал, что буду говорить такие слова об этой машине, но сейчас она для меня "гонка".

У каждого из нас есть дорога или площадка, где мы учимся и отрабатываем свои навыки. Сейчас даже существуют места, куда можно приехать и потренироваться под присмотром инструктора; я говорю о джимхане или о ралли-кроссе у Сергея Лапицкого на Боровой. Купив эту машину, я забросил картинг. Мой тренировочный трек изобилует плавными и крутыми поворотами, насыпь невысокая, есть право на ошибку. Я часто там катаюсь и обязательно еду туда порулить/поскользить в дождь или снег. Дочь разделила мое увлечение. На Daewoo сначала она освоила базовое вождение автомобиля, а сейчас отрабатывает снос/занос.

Крутящий момент - 137 ньютон-метров при 3400 оборотах в минуту, мощность - 86 сил при 4800 оборотах. Daewoo весит 988 килограммов - получается 87 лошадиных сил на тонну. Согласен, очень немного, но и неплохо. К примеру, из того, с чем мы сравнивали - BMW X5 30d 2002 года выпуска. Вес - 2120, 184 силы - примерно столько же лошадиных сил на тонну - 86,8. Да, у BMW выше крутящий момент, в итоге 10,2 секунды до "сотни". У Daewoo этот показатель 12,2. На прямой примерно до 70 километров в час они разгоняются почти одинаково, Daewoo на переключениях отстает, но далеко не отпускает, потом, конечно Daewoo, сдается.

Зато в поворотах и на гравии BMW серьезно проигрывает - масса, инерция, крены. Если зацеп хороший, Daewoo "валит" как карт, почти не теряет скорость в поворотах. Нет кренов! Кто зажал ей подвеску или она шла с завода с такими настройками? Управление постоянно на грани, сложно не допустить пробуксовку и вложить весь крутящий момент в разгон, на старте она дает Х5 фору. Nexia сложно дается старт - не хватает сцепления с дорогой. Но дальше ее не удержать: с каждым поворотом ее скорость относительно BMW растет, она отчаянно скользит в каждом повороте, но неистово цепляется передней осью за каждую кочку. Опирается, если есть такая возможность, задним внешним колесом на колею или бруствер.

А как вдохновенно она "валит" боком от поворота к повороту! Как же красиво, мелодично отстреливает выхлоп на каждом сбросе "газа", как весело и зло подхватывает мотор на разгоне, выходя на прямые. Перед левым поворотом слегка качаю рулем в сторону поворота, корма поплыла, руль в сторону заноса, "газ" в пол… Следующий закрытый правый поворот быстро надвигается в окно правой двери… В левую дверь зло, прямо мне в ухо сопит своими "ноздрями" BMW, на прямых он буквально "дышит" мне в окно. Прямые он проходит ровно, как по рельсам, буквально прыжками пролетает от поворота к повороту. Я скольжу боком, со стороны, наверное, кажется, что BMW толкает меня в дверь. И был бы трек пошире, у него был бы шанс атаковать меня в первых поворотах. С каждым поворотом он все больше отстает, у него нет шанса, прямых здесь почти нет.

"Дожать, держать "газ" максимально долго, - поддерживаю я себя мысленно. - Не бросать "газ". Еще секунду-две двигатель вытягивает машину из глубоких отрицательных углов заноса. Еще пол-секундочки… Вот сейчас пора - бросаю "газ", Daewoo клюет, нагружая переднюю ось. Руль вправо, машину начинает раскручивает вокруг передней оси, "газ" в пол. Быстро, но максимально точно вращаю руль в противоположную сторону. Нельзя его перекрутить, нельзя допустить разворот. Очень сильно, катастрофически не хватает сцепления, каждый поворот прохожу немного за гранью. Иногда кажется, что вылет неизбежен. Взглядом ищу, за что можно зацепится колесами на разгоне, где грунт потверже, где еще неглубокая колея на треке.

Нельзя сейчас провалиться, нельзя цеплять днищем и терять скорость…

Шок

Техническое обслуживание и эксплуатационные расходы этого автомобиля не вызовут затруднений даже у школьников, которые экономят деньги на школьных обедах.

За все время эксплуатации и примерно 10 тысяч километров было две неисправности. После покупки машины я заменил стартер, установил редукторный стартер от Opel, который купил за 27 рублей на одной крупной "разборке" Минска. Потом провел диагностику и ТО. Особое внимание уделил тормозной системе и рулевому управлению. Разобрал, почистил и проинспектировал тормозную систему всех колес, проверил толщину колодок, тормозных дисков, размер и состояние тормозных барабанов. Отрегулировал тросы ручного тормоза. Все оказалось исправным и не требовало ремонта.

Единственный момент, который требовал внимания, - пыльник левого наружного ШРУСа. Хомут слетел, под пыльник попадала пыль и влага. На рынке пыльник стоит 5-10 рублей, я решил поменять еще и ШРУС, потому что под пыльником было много песка и совсем не было смазки. ШРУС на рынке стоил от 30 рублей. Я снова зашел на сайт крупной "авторазборки" и нашел там приводной вал с двумя ШРУСами по цене - внимание! - от 6 до 10 рублей. Я просмотрел другие запчасти для этой машины - запчастей на складах много, цены на них нереально низкие. "Замануха", - подумал я, но все же собрался и поехал на "разборку". Парень выслушал, что я хочу, пошел на склад и принес вал со ШРУСами в сборе. Внимательно его осмотрел, повращал ШРУСы, проверил люфт, посмотрел, целые ли пыльники, нет ли трещин на резине.

- Хороший вал, - заключил он.

- Беру, - сказал я и спросил цену.

- 10 рублей, на сайте же написано, - ответил парень.

Мне сложно было в это поверить до тех пор, пока я не передал деньги и не забрал вал. Отдавая запчасть, продавец пометил вал краской, упаковал, пробил чек и сказал, что если вдруг что-то пойдет не так или не подойдет, захрустит ШРУС, то в течение 14 дней вал можно сдать.

Пришлось заменить топливные форсунки. Все четыре вышли из строя. Просто заплавились сопла, топливо распылялось, но, к сожалению, в недостаточном количестве. Я снова зашел на сайты крупных "разборок" и обзвонил объявления тех людей, которые разбирали свои Daewoo на запчасти. В итоге купил рампу с четырьмя форсунками за 20 рублей.

Весной прошлого года ТО стоило совсем недорого. Рекомендованное по характеристикам российское масло в двигатель от одного крупного продавца на рынке стоило 17 рублей за 4 литра. Масляный фильтр - 4 рубля, воздушный - 7. Всего за ТО двигателя - 28 рублей.

Раз в год я покупаю на велосипед тормозные колодки и две шины - получается дороже. Конечно, шины и колодки для Daewoo дороже, чем для велосипеда, но нужны они мне с моими пробегами, наверное, раз в пять лет. Остальное ТО, включая топливный фильтр, - 6 рублей. Замена тормозной жидкости - 3, замена охлаждающей жидкости - 11 рублей. Остальное ТО стоило еще 20 рублей. Свечи зажигания и ремень ГРМ, по словам бывшего владельца, прошли 15 тысяч километров, их замена пока не требуется. Разрешенная масса автомобиля - 1445 килограммов, госпошлина - 3 базовые величины.

Это действительно бюджетная машина в полном понимание этого слова. Машина для тех, кто в силу каких-то обстоятельств, к сожалению, очень стеснен в средствах, но без автомобиля обойтись не может. Сама машина стоит недорого, обслуживание и эксплуатационные расходы очень низкие, очень большой склад запчастей на "разборках", который долго еще не иссякнет.