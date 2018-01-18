В Казахстане загорелся автобус: 52 человека погибли 10 18.01.2018, 10:13

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Национальность пассажиров устанавливается.

В Иргизском районе Актюбинской области Казахстана загорелся автобус с пассажирами, погибли 52 человека, передает Tengrinews.kz со ссылкой на официального представителя КЧС МВД РК Руслана Иманкулова.

"18 января 2018 года в 10 часов 30 минут в Иргизском районе Актюбинской области на 1068-м километре автодороги Самара - Шымкент, в 10 километрах от поселка Калыбай, во время движения произошло загорание пассажирского автобуса марки Ikarus. В салоне находились 55 пассажиров и два водителя. Гражданство устанавливается", - сообщил корреспонденту официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан Руслан Иманкулов.

Как уточнили в ДЧС Актюбинской области, среди погибших есть граждане Узбекистана. При этом он уточнил, что пяти пассажирам, которым удалось выбраться, оказывается медицинская помощь силами сотрудников трассового медико-спасательного пункта Центра медицины катастроф КЧС МВД РК. Остальные 52 человека погибли на месте.