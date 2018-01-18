Сенаторы США представили законопроект о санкциях за иностранное вмешательство в выборы 4 18.01.2018, 10:41

1,243

Закон рассматривают как предупреждение в адрес России и «любого другого зарубежного игрока».

Сенаторы США Крис Ван Холлен (демократ от штата Мэриленд) и Марко Рубио (республиканец от штата Флорида) представили законопроект, содержащий требование о мерах по отношению к государствам, пытающимся повлиять на ход выборов в США. В законопроекте также содержится требование ввести дополнительные санкции против России, если она вновь предпримет попытку вмешательства в электоральный процесс в Соединенных Штатах, сообщает «Голос Америки».

Законопроект расценивается как послание, адресованное любым зарубежным силам, стремящимся подорвать нормальное течение избирательного процесса, включая атаки на кандидатов, предвыборные штабы и избирательные структуры.

«Защита честности наших выборов – вопрос, не зависящий от партийной принадлежности, – заявил сенатор Ван Холлен, – а поскольку до промежуточных выборов осталось меньше года, мы не можем тратить время попусту». Он подчеркнул, что представленный законопроект представляет собой недвусмысленное послание, направленное России и любому другому иностранному игроку: если вы предпримете атаку против нас, то последствия будут суровыми».

«Мы не можем быть страной, где иностранная разведка предпринимает попытки повлиять на наш политический процесс без последствий (для себя). Этот законопроект поможет обеспечить честность нашего электорального процесса посредством использования ключевых национальных инструментов (по поддержанию) безопасности, призванных продемонстрировать зарубежным государствам недопустимость вмешательства в наши выборы», – подчеркнул Марк Рубио.