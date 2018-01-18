За три месяца власти Беларуси потратили $500 миллионов на поддержание ЗВР 5 18.01.2018, 10:52

2,586

На 1 января у нашей страны упали золотовалютные резервы.

В середине месяца banki24.by получили данные о том, что реальные потери валюты были значительно выше, чем заявленные. По подсчетам Нацбанка, ЗВР Беларуси за декабрь-2017 упали на 98,4 млн USD — до 7,315 млрд USD.

Вроде бы не так и много. Но дело в том, что ЗВР отражают не все валютные активы, которыми распоряжается государство. ЗВР относятся к так называемым официальным резервным активам.

Именно об их динамике каждый месяц отчитывается регулятор. Однако кроме резервных активов есть валютные активы, не включаемые властями в ЗВР. К ликвидным активам вне ЗВР относятся иностранная валюта и монетарное золото, которые хранятся в банках с рейтингом ниже инвестиционной категории по рейтинговым шкалам агентств Fitch, S&P и Moody’s.

В Беларуси этот денежный загашник часто используется для сглаживания колебаний объем ЗВР. На 1 января 2017 года валютный загашник властей был равен 448,3 млн USD. Локальный максимум по величине загашника был показан 1 октября, когда сумма валюты вне ЗВР достигла 894,1 млн USD.

К началу четвертого квартала 2017-го почти все деньги в запасном кармане властей были представлены депозитами в банках с рейтингом ниже инвестиционного. Четвертый квартал для Беларуси обычно является сезонно плохим периодом с точки зрения внешней торговли. Поэтому справляться с выплатами по валютным долгам Нацбанку и Минфину становится труднее.

Последнее крупное денежное вливание в 2017 году состоялось 25 октября. В тот день Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) перечислил Беларуси пятый транш кредита на 200 млн USD. До конца 2017-го Минфин хотел получить еще 200 млн USD — в счет шестого транша от ЕФСР. Финансовое ведомство даже заложило свои ожидания в бюджет на 2018 год.

Но в декабре глава Минфина Владимир Амарин признал, что шестой транш поступит не ранее первого квартала 2018 года. Без солидной подпитки извне власти были предоставлены сами себе. Размещение валютных облигаций НБРБ и Минфина в конце 2017 года шло вяло.

На внутреннем рынке из-за ажиотажного спроса образовался дефицит валюты. По этой причине для сохранения картинки по ЗВР власти страны опустошали заначку за пределами официальных резервов. За октябрь—декабрь 2017 года объем валютных активов, не включенных в резервные, упал до 365,3 млн USD. Всего за 3 месяца власти Беларуси потратили из этой кубышки 528,8 млн USD.

Таким способом госаппарат не показал драматического снижения ЗВР. В третей декаде января наступает срок погашения суверенных евробондов, которые Беларусь разместила в 2011 году. Для выплаты основного долга и последнего купона предстоит изыскать около 836 млн USD. Так как деньги вне ЗВР изрядно растрачены, придется ждать новые 200 млн USD от ЕФСР и расходовать официальные резервы. После января-2018 трата ЗВР продолжится. Ведь не зря же НБРБ заложил в основные направления денежно-кредитной политики снижение резервов аж на 1,3 млрд USD.