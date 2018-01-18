Polskie Radio: Белорусская оппозиция объединяется ради особой цели 3 18.01.2018, 10:59

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Фото: racyja.com

Достигнутые демократическими силами договоренности — прорыв.

Почти все белорусские демократические силы объединяют свои силы, чтобы вместе отметить столетие Белорусской Народной Республики в 2018 году.

Об этом передает Polskie Radio, называя договоренности, достигнутые 15 января «прорывом».

В 2018 году белорусское общество будет отмечать столетие провозглашения Белорусской Народной Республики. Демократические силы пытаются объединить свои усилия и координировать проведение праздничных мероприятий.

15 января было проведено совещание с участием различных демократических организаций, в том числе Белорусского Национального Конгресса. Единогласно было принято решение о том, что готовиться к празднованию юбилея патриоты будут вместе.

— Это исключительное событие. Его долго ждали все, кто обеспокоен будущим Беларуси и белорусским демократическим движением, — сказал один из лидеров БНК Вячеслав Сивчик.

По его словам, на заседании большинство решений принимались единогласно.

— Это очень важно. Это редкий случай в последнее время, когда белорусская оппозиция объединилась и представляет общее обращение к обществу — мы будем праздновать 100-летие БНР вместе. 25 марта 2018 года по случаю в Минске состоится массовая акция, — добавил он.

Напомним, 15 января демократические силы договорились о совместном праздновании столетия БНР. Участниками заседания было принято постановление о проведении массовой акции 25 марта в Минске. Единогласно было решено, что акция должна пройти именно в этот день. Празднование Дня Воли начнется на площади Якуба Коласа в 14.00. После этого запланировано шествие по проезжей части проспекта Независимости.