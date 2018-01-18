«У меня преподавал Пол Маккартни» 2 18.01.2018, 11:19

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Минчане, которые учатся на одинаковых специальностях, сравнивают учебу в вузах Беларуси и Европы.

Студенты из Минска сравнили для citydog.by учебу у нас и за границей. Что из этого вышло:

Вокал

Лиза изучает вокал в The Institute of Contemporary Music Performance (Лондон, Англия).

Глеб изучает эстрадный вокал в БГУКИ.

Как построено ваше время учебы?

Лиза: У нас очень много внеклассных activities, поэтому в универ ходим в среднем четыре дня в неделю. Но лично я много пропускаю, потому что достаточно своих проектов, которые физически не успевала бы делать, если бы ходила на все пары. Администрация университета относится к этому лояльно. Сейчас у меня последний год обучения, и мне разрешили совместить персональные проекты с теми, которые нужны для экзаменов.

Все предметы связаны со специальностью. В прошлом году было много теоретических музыкальных вещей и бизнес-модулей. В этом все более свободно: просто к концу года нужно сделать четыре проекта. Например, сейчас записываю альбом. Как таковых домашних работ нет. Просто все проекты, которые идут на отметку, очень большие: их невозможно сделать в последнюю ночь и даже в последнюю неделю. Реально нужно начинать делать в начале года, чтобы успеть закончить к концу. Ну и сейчас, в придачу ко всему, пишу диссертацию.

Глеб: Мы учимся шесть дней в неделю, по четыре пары ежедневно. Но есть еще индивидуальные занятия по сценической речи, вокалу и фортепиано. Я бы сказал, что все в меру. Да, есть предметы, которые никак не связаны со специальностью, но они нужны для общего развития. Так что в этом плане все хорошо.

Домашняя работа для нас – это самосовершенствование, мы должны работать над собой и следить за ошибками в вокале, в речи и во многом другом.

Кто ваши преподаватели?

Лиза: Когда я училась в Ливерпуле, там преподавал даже Пол Маккартни. В мой нынешний университет тоже постоянно приезжают разные знаменитости. Но в основном это обычные достаточно профессиональные педагоги, которые знают, о чем идет речь.

Глеб: У нас каждый педагог работает в своем стиле: например, Татьяна Дробышева преподает только студентам-джазовикам.

Об оплате обучения

Лиза: В нашем университете все обучение платное. Но есть один грант в год, который выдается на третьем курсе тому, кто выиграл конкурс.

Глеб: Я из России и не сдавал ЦТ, поэтому учусь платно как иностранец. Так что мне сложно рассуждать о стипендиях, они есть только у бюджетников.

Чем вы будете заниматься после окончания учебы?

Глеб: Буду заниматься тем, что нравится, – создавать музыку.

Почему вам нравится и не нравится учиться?

Лиза: Я вольна делать то, что нужно лично мне, а не общеобразовательной системе.

Глеб: Скорее, нравится, потому что я занимаюсь тем, что мне подходит, – это круто.

Финансы и экономика

Никита изучает финансы в Università Вocconi (Милан, Италия).

Аня изучает экономику в БГЭУ.

Как построен образовательный процесс?

Никита: Все зависит от семестра. Может быть такое, что в понедельник-среду одна-две пары, а в четверг-пятницу пять пар: с утра и до вечера.

На первом и втором курсах были предметы, которые не совсем касаются специальности, потому что до середины второго курса можно было поменять ее на «менеджмент». Еще со второго семестра второго курса мы выбираем специализацию: экономика или финансы. Поэтому первые полтора года мы изучали достаточно общие и базовые дисциплины.

На последнем – третьем – курсе есть некоторое количество обязательных, но не очень полезных предметов: например, «этика в бизнесе». А остальные предметы мы выбираем сами. Нет обязательного посещения пар. На некоторые предметы я не хожу, потому что это бессмысленно: иногда быстрее прочитать книжку самому и все выучить. А мой друг вообще живет в Греции и приезжает в Милан только раз в семестр, чтобы сдать экзамены.

Аня: На данный момент мы учимся шесть дней в неделю по две пары в день, но первых два курса были четыре пары пять дней в неделю плюс суббота.

С уверенностью могу сказать, что первые два года «лишние» предметы преобладали. Итог налицо: четыре пары и шесть дней в неделю. Сейчас ситуация, конечно, не такая: предметы идут по специальности, и ведут их преподаватели кафедры нашей специальности.

О домашних проектах и заданиях

Никита: У нас есть учебные проекты, но они тоже не обязательны. Если ты сделал – это плюс к экзамену. Например, недавно был проект по корпоративной эмуляции, его можно было делать либо одному, либо в группе. Но, понятное дело, в группе легче. Мы создавали компанию: пришлось применить все, что изучали в курсе, сами искали данные и т. д.

Аня: По профильным дисциплинам нам преподаватель раздает на дом темы, которые по плану идут на домашнее изучение. Мы делимся по несколько человек и готовим презентацию: рассказываем тему группе. Таким образом ты не всегда углубляешься в темы своих одногруппников.

А кто и как преподает?

Никита: Все важные предметы ведут очень крутые преподаватели. Я вначале думал, что будут бывшие бизнесмены, а оказалось, что дисциплины ведут люди с докторскими степенями из всяких Гарвардов.

Аня: В основном это кандидаты экономических наук, доценты, есть и простые ассистенты. Мне сложно судить о компетентности, но огромной практики за спиной, к сожалению, нет. И, конечно же, научные степени обязывают иметь определенный возраст. Преподавательский состав достаточно возрастной, поэтому существует большая проблема с субъективностью: большинство смотрит на проблемы иначе, чем мы. Поэтому часто сложно найти общий язык с преподавателями.

Об учебной литературе

Никита: По каждому предмету на универском портале есть все, что нужно знать. Есть основные книги и статьи, связанные с предметом, которые я могу прочитать для себя. По всем лекциям можно найти слайды онлайн – это очень удобно перед экзаменом. Если интересует предмет, то можно подойти к преподавателю в специальное время.

Аня: С литературой достаточно неопределенно, в лучшем случае это лекции преподавателей, в худшем – интернет и пособия, которые выдает сам университет. Открывать их страшно: написаны отвратительным языком, и объем по 300 страниц.

Еще экономические данные меняются каждый год, выходят новые законы, которые меняют структуру экономики и сами экономические институты, поэтому не вся информация в книгах актуальна.

О грантах и скидках на обучение

Никита: Для всех студентов вне зависимости от гражданства четыре уровня оплаты: максимальный – около 12 000 € в год и минимальный – около 4000 € в год. При этом есть куча разных грантов и стипендий: полная (с пансионом), только универ и так далее. Это тоже зависит от уровня дохода и академических успехов.

Аня: Я учусь платно. Стипендии у нас предусмотрены для студентов, обучающихся на бесплатной основе. Что такое стипендия, платники даже и не знают. О грантах вообще молчу. На кафедре существует своя научно-исследовательская лаборатория, но, насколько я знаю, всё своими силами. Еще теоретически у универа есть возможность обмена студентами и всякие подобные фишечки.

Чем вы будете заниматься после окончания учебы?

Никита: Для начала думаю поработать. Само собой, постараться найти работу в Европе: обратно всегда можно вернуться. В магистратуру сразу не хочу, так как перед этим нужно посмотреть, что меня реально интересует.

Аня: К сожалению, после множества практик, где ты как специалист совершенно не нужен, мечты о великом экономическом будущем уже рухнули. Конечно, хотелось бы работать по специальности, но все-таки смотрю сейчас на вещи реалистично.

Почему вам нравится и не нравится тут учиться?

Никита: Очень нравится. Разговаривая с друзьями из Минска, понимаю, насколько хорошо все-таки не быть обязанным ходить на пары.

В самом универе очень хорошая инфраструктура. Куча онлайн-ресурсов, включая бесплатные Microsoft Office, подписку на Financial Times и другие подобные издания. Нам доступно нереальное количество материалов и академические онлайн-ресурсы.

Сам универ очень хороший, с новым оборудованием. Профессора реально любят свою работу, в том числе потому, что им хорошо платят. Ну и просто учиться в огромном университете (около 10 000 человек) с представителями разных наций, культур – это очень интересно.

Аня: Мне, скорее, не нравится, потому что в тебе не видят будущего специалиста. На практике в министерствах ты вообще не нужен, тебя не растят на смену нынешним специалистам. Никто не планирует уходить со своих мест и давать работу молодым.

Еще не нравится, что не хватает практики. Сейчас универ – сухая теория. За четыре года обучения как специалист никак не развиваешься.

Изобразительное искусство

Полина изучает изобразительное искусство Bath Spa University (Бат, Англия).

Яна изучает дизайн в ГИУСТ БГУ.

Из чего состоит учеба?

Полина: На словах курс легкий. Работа в студии 5 дней в неделю, с понедельника по пятницу, и две пары. Главный фокус курса в том, чтобы помочь нам развиться как индивидуальным художникам. Основа обучения – самообразование. Поэтому те лекции, которые у нас проходят, неуглубленные. Если ты заинтересовался какой-либо темой, преподаватели предоставляют материалы для дальнейшего изучения.

У нас на курсе есть полная свобода выбирать направление, в котором хочешь двигаться: скульптура, ИЗО или компьютерная графика – можно даже совмещать. С первого дня учебы просят попробовать что-нибудь новое. То есть если ты никогда не работал с красками, то время пришло. Если ничего не знаешь о каком-то направлении, например не в курсе, какие краски и холст лучше использовать, есть мастерские, где тебе с радостью поможет сотрудник, который сам художник.

Курс распределен таким образом: 60% – работа в студии, 20% – профессиональная практика, 20% – контекстуальные исследования. Весь фокус идет на создание работ. Каждому человеку дают индивидуального «репетитора», который тоже художник, он (она) приходит каждые две недели, проверяет и обсуждает прогресс.

Профессиональная практика выглядит так: дается целый год, чтобы создать свой сайт, на котором мы должны разместить свои работы, резюме, контактные данные и т.п. Все должно выглядеть профессионально. А весной, например, мы должны участвовать в выставке, групповой или соло.

Контекстуальные исследования – лекции начинаются в сентябре и заканчиваются в декабре. В зависимости от направления можно выбрать, на какую лекцию будешь ходить. В конце семестра надо выбрать любую тему, которая больше всего понравилась, и написать по ней эссе на 3750 слов.

Яна: Обычно мы учимся пять-шесть дней в неделю, у каждого курса по-разному. Нет определенного устоявшегося расписания. В день может быть как две пары, так и четыре. Лично мне мало того, что мы изучаем. Многие предметы повторяют себя из года в год, когда можно было хорошо преподнести этот материал за один год.

Есть много ненужных предметов, особенно на первом-втором курсе. Это связано с тем, что мы на гуманитарном факультете. Поэтому нам и пихают ненужные дисциплины, которые забирают время. Но многие преподаватели сами прекрасно понимают, что нам это не нужно, и сильно не напрягают.

У нас есть практические задания: рисунок, дизайн-проектирование, композиция и т. п. Из теории много истории искусств, истории дизайна, теории дизайна. Но даже на теоретических предметах мы можем делать какие-то практические задания. У нас больше практики, чем теории.

О преподавателях

Полина: Все преподаватели окончили университет с дипломом в той или иной сфере искусства. Они до сих пор практикующие художники, некоторые имеют степень магистра в изобразительном искусстве, некоторые – кандидаты наук в искусстве.

Яна: Я не знаю, могу ли я обсуждать своих преподавателей. Поэтому расскажу о них в общих чертах. В основном это профессора, доценты и художники. Многих из них я считаю удивительными и великими людьми. Они все разные и преподносят свой предмет по-разному: кто-то просто может прочитать лекцию, а кто-то расскажет ее так, что ты загоришься желанием узнать больше. Можно спокойно к ним подойти и задать вопросы.

Правда, есть и те, которым слова не скажи – они тебя грязью польют с ног до головы, но таких мало.

Наши преподаватели любят, когда студент любопытный и идет к ним за знаниями и с расспросами, но чаще всего самим студентам все равно. Это печально. Не раз нам помогали участвовать в выставках, но берут туда не всех.

Что насчет литературы и дистанционного обучения?

Полина: Я всегда спрашиваю у преподавателей, репетитора или у друзей, что лучше почитать по теме и где найти книгу. Для лекций преподаватели всегда отправляют список книг, который помогает готовиться. Они всегда проверяют, чтобы в библиотеке был этот материал. Если вдруг в библиотеке книги нет, то преподаватели советуют, где можно купить дешевле.

Бывают моменты, когда не можешь присутствовать на лекции из-за болезни или чего-нибудь еще. Поэтому университет создал свой сайт, на котором можно найти любую пройденную лекцию. Библиотека также имеет свой сайт, с которого можно скачивать электронные книжки.

Яна: У нас есть своя небольшая библиотека. Но там не так много книг, как хотелось бы. Иногда преподаватели дают литературу, порой ищем сами. Про дистанционное обучение говорить сложно, но мы можем общаться с преподавателями по почте или в соцсетях. В основном у нас живое общение, и с чертежами и рисунками так лучше.

А стипендии есть?

Полина: Учеба платная, но университет может предоставить финансовую помощь. Это зависит от успеваемости, финансового положения и курса, на котором учишься. Также можно подаваться на стипендию.

Яна: Я учусь на бюджете, так что у меня есть стипендия. Знаю, что те, кто учатся на платном, могут получать скидки на обучение.

Чем вы будете заниматься после окончания учебы?

Полина: Хороший вопрос (смеется). Если честно, пока серьезно не думала. Планирую поступать на мастера после университета. А уже после искать работу в сфере искусства.

Яна: Есть много планов, но о них даже близкие не знают. Один из пунктов в списке – уехать из Беларуси.

Почему вам нравится и не нравится тут учиться?

Полина: Мне нравится учиться, потому что предоставлена свобода действий и есть поддержка от наставников.

Яна: Мне нравится учиться на дизайне, а не в университете. А это разные понятия. Хотя я не скажу, что наш университет плох. Он хорош в определенных моментах, но много чего хочется исправить и приблизиться к европейскому обучению.

Бизнес-администрирование

Ника изучает бизнес-администрирование в ИБМТ, первый и второй семестр третьего курса учится в Стокгольмской школе экономики (филиал в Риге, Латвия).

Об учебе

– В Минске мы учимся пять дней в неделю по три-четыре пары. В Риге, так как я учусь по обмену, количество предметов зависит лишь от меня. В среднем у студентов три-четыре пары в день, при этом не больше двух разных предметов.

По законам университета студент не может изучать одновременно больше двух основных курсов: один предмет изучается от пяти дней до трех месяцев. Когда проходит один курс (предмет), студенты сразу же сдают по нему экзамен, и потом начинается новый. Там нет такого понятия, как сессия, ведь экзамены сдаются сразу же после прохождения того или иного курса на протяжении всего семестра.

В Беларуси у меня много предметов, не связанных со специальностью: начиная от БЖЧ и заканчивая физкультурой с психологией, которую мы учим три года подряд. Профильные дисциплины составляют около 70%. В качестве домашних заданий делаем презентации на разные темы, если предмет более точный, то есть лабораторные и практические работы с задачами.

В Беларуси, в отличие от Латвии, все-таки лекции и практика распределены 50 на 50: мы проходим курс лекций, а после идут практические занятия. Иногда к семинарам забывается то, что учил на лекциях. В Риге изучение специальности проходит намного более углубленно, чем у нас. Там все более up-to-date, по-современному что ли: очень актуальное и по теме. Кстати, в ССЕР нет физкультуры. Но студентам предоставляется возможность бесплатно посещать около семи спортивных направлений фитнеса – плавание, йога, волейбол и т. д.

О преподавателях и литературе

В основном преподают кандидаты наук. Некоторые работают по специальности, помимо преподавания. Многие преподаватели в Риге являются выпускниками ССЕР: говорят, что просто не могут расстаться с любимой альма-матер. По духу и обстановке, кстати, очень похоже на Лицей БГУ, где я училась. Также есть преподаватели, например, из Эстонии или же из самой Швеции. Они просто приезжают в Ригу на время своего курса.

В Минске у моего универа нет библиотеки. Мы можем пользоваться библиотекой БГУ, но там недостаточно книг по нашей специальности. Если пишем курсовые, то приходится искать информацию в интернете и в Национальной библиотеке. Есть преподаватели, которые загружают на специальный портал учебники. В Риге же каждый преподаватель составляет список литературы к каждой лекции. При этом он сразу же говорит, где все искать, – это очень удобно. Иногда это готовые ссылки на статьи из интернет-источников либо же ключевые слова для поиска в электронной библиотеке Ebsco.

А IT-технологии используют?

У ИБМТ есть учебный портал и IT-система, где преподаватели выставляют оценки. Учебный портал – это платформа, где есть форумы по разным предметам, также преподаватели размещают там свои лекции. Еще туда загружаем домашние задания: эссе и решения каких-то кейсов.

В школе экономики у каждого студента есть свой аккаунт на учебном портале. Туда преподаватели загружают материалы лекций, рекомендованную литературу и дополнительную информацию. У каждого человека, хоть как-то причастного к ССЕР (студента, преподавателя, члена администрации), есть свой адрес на корпоративной почте. На эту почту приходит абсолютно все: от результатов экзамена и информации об изменении в расписании до опросов от студентов, которые пишут диплом, и поздравительных обращений преподавателей.

Об оплате обучения и стипендии

В ИБМТ я учусь на платном, но со скидкой 60% в связи с высокой успеваемостью и общественной деятельностью. А стипендию у нас получают только бюджетники.

Чем вы будете заниматься после окончания учебы?

Сложно сказать, но однозначно это будет что-то связанное с пекарским искусством или кондитерством (смеется). Надеюсь, мои знания в области бизнес-администрирования помогут создать что-то свое – уникальное.

Почему вам нравится и не нравится тут учиться?

Очень сложный и провокационный вопрос (улыбается). Мне, скорее, нравится, чем нет. Я, конечно, хотела бы учить теорию сахара и муки вместо теории транзакционных издержек. Но мне кажется, что в Беларуси ИБМТ – лучшее, что можно было выбрать, если еще не определился, кем хочется быть по жизни.

Мой университет дает общее представление о мире, которое ни к чему не обязывает. А бизнес же почти в каждой сфере нашей жизни, в том числе и кондитерской (смеется).