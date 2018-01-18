В Барановичах из «тунеядцев» будут делать лифтеров и антикризисных управляющих 10 18.01.2018, 11:04

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Фото: Татьяна МАЛЕЖ

По некоторым специальностям за знаниями придется ехать в Минск или Брест.

Планы по профессиональному обучению безработных на 2018 год обнародовало Управление по труду, занятости и социальной защите Барановичского горисполкома, пишет intex-press.by.

В 2018 году, судя по конкурсным документам, опубликованным на сайте госзакупок, возможность получить новую специальность предоставят 582 барановичским безработным – более 65% от общего числа состоявших на учете в барановичской службе занятости на начало декабря 2017 года.

В большинстве своем переобучение предлагается по рабочим специальностям. Обучают даже таким профессиям, по которым, казалось бы, и учить нечему. К примеру, кладовщик или лифтер.

Но есть курсы и для людей с высшим образованием. В 2018 году у барановичских безработных с высшим образованием будет возможность освоить программное обеспечение, бухучет, банковское дело или логистику.

Даже основам предпринимательской деятельности и работе антикризисного управляющего барановичских безработных собираются учить. Правда, по некоторым специальностям за знаниями придется ехать в Минск или Брест.

Больше всего слушателей будут набирать на обучение по специальностям «Основы предпринимательской деятельности» и «Продавец; контролер-кассир»: 60 и 40 человек соответственно. Меньше всего – «Бухгалтерский учет и контроль в промышленности», «Секретарь, инспектор по кадрам», «Антикризисный управляющий», «Программное обеспечение информационных систем», «Банковское дело», «Делопроизводитель» и «Логистика»: по два человека.