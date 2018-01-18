Как борисовчан заманивают распространять наркотики 4 18.01.2018, 11:58

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Жительница Борисова в поисках подработки столкнулась с сомнительными «вакансиями».

В редакцию ex-press.by обратилась молодая борисовчанка Екатерина и рассказала о том, как в поисках подработки столкнулась с весьма сомнительными «вакансиями». Девушка учится в Минске. Обучение и аренда жилья в столице обходится «в копеечку». Как и у многих иногородних студентов, у нее встал вопрос подработки. Просматривая объявления в интернете, Екатерина обнаружила нехитрое предложение по расклейке объявлений. Однако после общения с работодателем что-то пошло не так.

— Мне попалось объявление о распространении рекламных листовок с ежедневной оплатой. Там был номер, через который можно было связаться в Viber с работодателем. Дальше у нас состоялось интересное общение, — говорит Екатерина.

Общение в Viber было не долгим. Разговор перешел в «безопастный» Telegram.

— Мое любопытство взяло верх, и я начала с ними общаться. Уже просто ради интереса.

В переписке Екатерине в открытую предложили продавать психотропы и обещали «очень достойную оплату», предупредив, что «работа» опасная.

— Меня шокировало такое открытое общение, — рассказывает Екатерина. — Ведь на объявления по расклейке отзываются многие люди, и даже школьники. В тяжелые времена все пытаются заработать. Некоторые из них, я уверена, не понимают всей ответственности за такие действия. А ведь многих молодых людей уже посадили за такое.

Как видим, «работодателей» в основном интересует Минск и Минский район. Но и Борисов не обходят стороной. Так, например, одному из молодых людей в социальной сети «ВКонтакте» пришло такое сообщение.

В отделе по борьбе с наркотиками Борисовского РУВД журналистам объяснили, что «это проблема республиканского масштаба» и что «сейчас злоумышленники набирают новых «курьеров», потому что деятельность старых уже пресечена».

К сожалению, в погоне за «легкими деньгами» некоторые готовы пойти на преступление, не отдавая себе отчет в том, чем все это может закончиться.

Ситуацию комментирует борисовский правозащитник и юрист Олег Мацкевич:

— Наказание как для подобного рода «работодателей», так и тех, кто соглашается на их предложение зарабатывать «легкие и быстрые» деньги, предусмотрено Уголовным кодексом, и оно довольно суровое. Так, частью 3 статьи 328 УК предусмотрено, что действия по незаконному с целью сбыта изготовлению, переработке, приобретению, хранению, перевозке или пересылке либо незаконному сбыту наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов, совершенные группой лиц, наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без конфискации.

Говоря о мере ответственности за совершение данного вида преступления нельзя не упомянуть о примечании к статье 328 УК Беларуси. Оно гласит: лицо, добровольно сдавшее наркотические средства, психотропные вещества, их прекурсоры или аналоги и активно способствовавшее выявлению или пресечению преступления, связанного с незаконным оборотом этих средств, веществ, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем, освобождается от уголовной ответственности за данное преступление. И это, видимо, единственный путь избежать уголовной ответственности как для тех, кто предлагает эту, без преувеличения, грязную работу, так и для тех, кто на нее соглашается.