Ученые рассказали, как принимать правильные решения 3 18.01.2018, 11:45

2,202

В исследовании приняли участие более пяти тысяч человек.

Оказывается, группа принимает решения и справляется с задачами лучше, чем один человек. Это показало исследование, проведенное в Университетском колледже Лондона. В нем приняли участие 5180 человек. Специалисты проверяли эрудицию добровольцев, рассказывает The Daily Mail.

Участников просили, к примеру, назвать высоту Эйфелевой башни или количество голов, забитых на чемпионате мира по футболу 2010 года. Сначала добровольцы отвечали на 8 вопросов в одиночку. Потом их разделили на группы по 5 человек и попросили ответить на 4 вопроса за минуту. Исследование показало: в группе добровольцы совершали на 49,2% меньше ошибок.

Обсуждение с другими людьми помогало участникам приблизиться к правильному ответу. Также исследователи заметили, что людям, придерживающимся совершенно противоположенных мнений, в группе удавалось прийти к консенсусу в трети случаев.