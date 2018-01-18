Надежда Котковец стала топ-менеджером Белорусской биотехнологической корпорации 18 18.01.2018, 11:54

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Надежда Котковец

Фото: belgazeta.by

Корпорация создана при участии кыргызских друзей Лукашенко.

Еще в конце 2017 года на пост заместителя гендиректора БНБК пришла не без известная Надежда Котковец. 8 сентября она покинула пост заместителя управляющего делами Лукашенко, где проработала около 4 лет. С 2003 года Котковец трудилась заместителем и первым заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, а также год была директором Департамента агропромышленного комплекса Евразийской экономической комиссии, пишет tut.by.

Котковец активно пропагандирует идеи БНБК. Так 12 января она прочитала лекцию для студентов и преподавателей Полесского государственного университета и рассказала о перспективах развития биотехнологического производства в Беларуси, о проектировании и строительстве комплекса высокотехнологичных предприятий в стране, говорится на сайте вуза.

Появление опытного экс-чиновника следует рассматривать в контексте того, что недавно кураторство проекта БНБК перешло от Миноблисполкома к Минсельхозпроду. На днях заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло назначен представителем государства в органах управления ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация».

По данным на середину 2017 года, председателем совета директоров ЗАО «БНБК» был гражданин Кыргызстана Рифат Утюшев. Он с 2007 до апреля 2010 года занимал должность финансового директора Фонда развития Кыргызстана, который был подконтролен Максиму Бакиеву.