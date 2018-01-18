В близком окружении Путина зреет недовольство 6 18.01.2018, 12:08

3,441

Тарас Чорновил

У околопутинских элит есть два варианта спасти себя.

Политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики Тарас Чорновил заявил, что в России кремлевские элиты по-разному относятся к действиям страны в Украине, некоторые тихо жалуются, но "царь" — президент Владимир Путин — пока не слышит.

Мнения представителей элиты в стране имеют немного значения, как решит глава государства — так и будет, рассказал аналитик на чате в "Главреде".

"Мысли кремлевской элиты (насчет дальнейших действий страны по Украине — Ред.), понятно же, могут быть кардинально разными. Олигархи, большой бизнес, безусловно, заинтересованы в прекращении боевых действий (на Донбассе — Ред.) и выводе российских войск. Эта авантюра принесла им только потери", — отметил собеседник издания.

По его словам, "те, кто паразитируют на армии и силовых структурах, безусловно, за продолжение боевых действий и поставки вооружений боевикам". "В условиях гарнизонной жизни и обычных учений много не украдешь, а во время войны на чужой территории открывается золотое дно", — добавил политолог.

Аналитик сказал, что "мысли тех и других имеют немного значения, Россия — не демократическое государство с безусловным автократическим режимом". "Как решит царь — так и будет", — подчеркнул Чорновил.

"Сейчас Путин опасается и даже боится своего еще недавно дружественного окружения. Даже представители так называемого "Кооператива Озеро" сегодня не могут попасть к нему на прием и повлиять на его решения", — заявил аналитик.

"Мне чем-то Путин напоминает Гитлера (лидер нацистской Германии Адольф Гитлер — Ред.) во второй половине 1944 года. Всем все было ясно, только он жил в своих иллюзиях, и никто не решался указать ему на фатализм его решений. Те, кто рискнули, дорого за это заплатили", — подчеркнул он.

"Сейчас в Москве ситуация аналогичная. У околопутинских элит есть два варианта: "тихое роптание" в надежде, что царь услышит и сжалится, или старая-добрая русская традиция — "цареубийство". Второй вариант сейчас невероятно сложный, а окружение Путина достаточно трусливое. Поэтому тихо жалуются. Царь пока не слышит...", — утверждает эксперт.