Под Лидой сельчанин на Новый год решил избавиться от телевизора 11 18.01.2018, 12:13

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«Зомбоящик» был сброшен на припаркованные автомобили.

Сотрудниками Лидского РОВД установлена личность мужчины, который подозревается в повреждении автомобилей «Volkswagen Golf» и «Volkswagen Jetta». 9 января владельцы автомобилей обратились с заявлением в органы внутренних дел и сообщили о преступлении. На месте правоохранители обнаружили, что на машины были сброшены телевизор, горшки с цветами, а также фрагменты мебели, сообщает s13.ru.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в поле зрение сотрудников попал нигде не работающий житель деревни Ваверка Лидского района 1972 года рождения. Как выяснилось, мужчина распивал спиртное вечером 1 января. В какой-то момент кровь закипела, и гражданин решил избавиться от лишних вещей. Правда, сделал он это не стандартным способом, а выбросил в окно, рассказали в УВД Гродненского облисполкома.

Как итог было повреждено чужое имущество. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по части первой статьи 339 уголовного кодекса Республики Беларусь – «Хулиганство». Мужчине грозит лишение свободы до трех лет.