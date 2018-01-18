Пинчанин создал финансовую пирамиду 18.01.2018, 12:29

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Организаторы финансовой пирамиды предлагали гражданам сдать в аренду часть жесткого диска компьютера.

25-летний мужчина в период с января 2015 по сентябрь 2016 года руководил белорусской веткой компании «KairosTechnologiesLTD», которая занималась нелегальным привлечением денежных средств населения, пишет сайт media-polesye.by.

Граждане предоставляли часть жесткого диска в аренду и оплачивали вступительный взнос - от 125 до 2777 долларов США. После этого вкладчики получали ежемесячный доход в размере 20 процентов от внесенной суммы якобы за хранение зашифрованной информации крупных корпоративных клиентов. При этом выплаты производились за счет новых «инвесторов» компании – сообщает официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

Оплачиваемая аренда части жесткого диска являлась основой «легенды», благодаря которой «KairosTechnologiesLTD» позиционировала себя как IT-компанию. При этом по надежности, скорости доступа и цене предлагаемая услуга не могла конкурировать с аналогичными продуктами крупных компаний.

Офис организации зарегистрирован в Великобритании, а непосредственные кураторы пинчанина работали в Украине.

- В ходе личных встреч он получал рекомендации по развитию ветки по принципу финансовой пирамиды c элементами сетевого маркетинга. В переписке в социальных сетях с зарубежными компаньонами, мужчина называл эту схему «гибло-затхлой» - рассказывает Марина Дранькова.

При этом уроженец Пинска на своей личной странице ВКонтакте позиционировал себя успешным бизнесменом, имеющим неограниченные материальные возможности. Это подтверждали фотоснимки дорогостоящих часов, телефонов и других гаджетов, автомобиля «Мерседес», путешествий и рассветов из окна с видом на Немигу.

«Хочешь также? Что для этого нужно!? Написать в личку «ГОТОВ», иметь стартовый капитал в 1600 долларов США, амбиции на высокий доход и уровень жизни», - вот типичное содержание публикаций обвиняемого в социальных сетях.

Пинчанин проводил яркие презентации, семинары и акции с приeмами, рассчитанными на граждан, слабо разбирающихся в экономике. На каждом мероприятии он убеждал пришедших в легальности деятельности компании.

Ветка структуры подследственного насчитывала 108 вкладчиков, суммарный доход составил свыше 320 000 рублей. Еще около 250 белорусов входили в команду лидеров из иностранных государств, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство.

По информации следователей, действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 233 УК РБ (незаконная предпринимательская деятельность, сопряженная с привлечением денежных средств, электронных денег граждан, если выплата дохода или возврат денежных средств, электронных денег, осуществляются полностью или частично за счет привлеченных денежных средств, электронных денег других граждан, с получением дохода в особо крупном размере, совершенная организованной группой).

К мужчине применена мера пресечения в виде заключения под стражу. На его имущество наложен арест.

Уголовное дело передано прокурору для изучения.