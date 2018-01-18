Ученые пообещали из каждого человека сделать гения 2 18.01.2018, 12:39

Эксперты разрабатывают инновационную методику.

Ученые пообещали разработать методику превращения обычного человека в настоящего гения. Результаты томограммы МРТ показали идентичность между работой мозга успешных людей и настоящих гениев человечества, пишет orthodox.od.ua.

В Гарварде специалисты нашли общие черты в графическом рисунке МРТ людей из разных категорий. Процедуру обследования проходили успешные предприниматели, а также настоящие гении. Такие результаты дали толчок к будущим исследованиям профессоров.

На протяжении некоторого периода ученые проводят специальные стимуляции для еще более активной работы нейронов человеческого мозга. На основании новых показателей рисунка МРТ эксперты пообещали разработать специальную «таблетку гениальности». С помощью новой уникальной методики гения можно будет сделать из каждого желающего. Просто для этого нужно будет применить некоторые усилия. Подробности методики пока не освещаются, но по словам ученых, это свойство будет открыто в ближайшем будущем.