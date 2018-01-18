В Минске платят от 40 рублей, чтобы искупаться в ледяной воде 3 18.01.2018, 12:48

Фото: VASILY FEDOSENKO/Reuters

В столице проходит III открытый чемпионат Беларуси по спортивному зимнему плаванию «Минск Опен».

Об этом сообщает bobruisk.ru.

Принять участие в этом соревновании мог любой желающий. Надо было зарегистрироваться на сайте Белорусской федерации закаливания и спортивного зимнего плавания и оплатить так называемый стартовый взнос.

Если спортсмен заявлялся на одну дистанцию, то надо было заплатить 40 рублей. Вторая и третья дистанция – 20 рублей, каждая последующая дистанция – 10 рублей.

Всего на соревнования заявилось 353 человека из 18 стран.

Есть дистанции по 25, 50, 100 и 200 метров разными стилями. Самый длинный заплыв 450 метров вольным стилем. Температура воды в это время года около двух градусов.

Награждение победителей и показательные заплывы пройдут 21 января.