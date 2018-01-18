Почему уже больше двух лет отец Ксении Ситник не может открыть ФОК в Малиновке? 18.01.2018, 12:58

Михаил Ситник

Заказчик и генподрядчик обвиняют друг друга, а любители фитнеса остались с дорогими абонементами, но без спортзала.

Большой комплекс с фитнесс-центром, бассейном и офисами собирались сдать в декабре 2015 года. Потом сроки постоянно переносились… И объект не сдан до сих пор! Вместо этого вокруг стройки - скандал за скандалом, пишет kp.by.

Генподрядчик отключает электричество и запирает ворота, на руководителя компании-застройщика заводят уголовное дело… В еще закрытый фитнес-клуб любители спорта купили больше 100 годовых абонементов, а потом крупная сеть фитнес-центров отказалась открывать в Минске зал.

Интереса добавляет и известное имя: директором компании-застройщика является Михаил Ситник, широкой публике он больше известен как отец Ксении Ситник, победительницы детского «Евровидения» в 2005 году.

«Комсомолка» попыталась разобраться в этом запутанном деле.

Смена генподрядчика и накопление долгов

В 2013 году компания-застройщик ООО «ИмобиленИнвест» заключила с Мингорисполкомом инвестиционный договор на строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса на пересечении улиц Рафиева и Белецкого.

Как Михаил Ситник объяснил «КП», каркас здания возводил один генподрядчик, но потом он ушел с объекта, и в конце января 2015 года генподрядчиком стала компания ООО «Гарант Качества», пообещавшая закончить строительство до февраля 2016 года. Но работы шли неравномерно, рынок недвижимости просел, стали накапливаться неплатежи…

Заказчик и подрядчик долго договаривались перенести окончательный расчет. Но в результате генподрядчик отключил электричество, снял охрану, закрыл доступ на объект другим подрядчикам, требуя рассчитаться.

В декабре 2015 года ООО «Гарант Качества» и ООО «ИмобиленИнвест» договорились так: генподрядчик получает часть свободных площадей (по цене около 550 долларов за метр), проценты за пользование деньгами (4500 долларов в месяц), а взамен на словах обещает достроить здание к февралю 2016 года. Но сроки опять сорвались.

Инвестор сначала нашелся, но после возбуждения уголовного дела ушел

В апреле 2016-го один инвестор заинтересовался тем, что в комплексе будет работать оператор крупной сети фитнес-центров World Class, и согласился дофинансировать окончание строительства. По словам Михаила Ситника, узнав о договоренностях, директор ООО «Гарант Качества» Максим Подобед согласился выполнить все обязательства по возведению ФОКа до 1 сентября 2016 года.

- Я начал подбирать персонал и оборудование для World Class, был уверен: все будет хорошо. Но потом снова сроки снова перенесли на декабрь 2016 года, и снова обещания. С клубом была договоренность, что мы откроем World Class в феврале 2017 года, и сеть разрешила начать предварительную продажу абонементов в зал. Мы продали 130 годовых абонементов, по 800 - 990 рублей каждый.

В конце января 2017 года история повторилась: генподрядчик захотел расчета, отключил электроэнергию… Снова были новые уступки в пользу ООО «Гарант Качества», и снова ни через месяц, ни через два стройка не закончилась.

- В конце мая 2017 года, после того, как мы отказались подписывать документы по очередным требованиям, Максим Подобед подал заявление на должностных лиц ООО «ИмобиленИнвест» в Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля с просьбой провести проверку. Также он направлял письма в Мингорисполком с желанием стать вторым инвестором по инвестиционному договору строительства ФОК. В том числе генподрядчик вместе с одним субподрядчиком подали заявление в Экономический суд Минска о банкротстве ООО «ИмобиленИнвест», - говорит Михаил Ситник. По его словам, на тот момент объект был практически готов.

В ноябре 2017 года ДФР КГК возбудил уголовные дела в отношении руководства компании-застройщика по части 4 статьи 210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями). Михаил Ситник был заключен под стражу, но через 5 недель его выпустили из СИЗО под подписку о невыезде.

Инвестор решил отказаться от сотрудничества с «ИмобиленИнвест» и попросил вернуть деньги.

«Есть три группы кредиторов, и в случае банкротства все останутся ни с чем!»

После подачи заявления, Экономический суд Минска начал дело о банкротстве, был назначен антикризисный управляющий. Михаил Ситник подписал еще одно соглашение, по которому сумма залога перед «Гарант Качества» увеличилась в 1,5 раза. На следующий день после подписания его задержали.

В этот момент субинвесторы, вложившие немалые деньги в строительство, решили все же отстоять «ИмобиленИнвест». Они отстранили в суде антикризисного управляющего, которым были недовольны, дофинансировали стройку, городом был продлен инвестдоговор, аренда на землю и т. д.

9 января 2018 года первый пусковой комплекс был введен в эксплуатацию. Однако дело о банкротстве еще не закрыто.

- Существует три группы кредиторов. Во-первых, это физлица, которые покупали абонементы в World Class и не получили окончательного расчета (130 абонементов продано, 76 человек уже получили деньги обратно. - Ред.). Во-вторых, это субинвесторы, то есть мы, кто внес деньги на строительство, это примерно 30 участников, на их долю приходится около 60% средств. Всего субинвесторы вложили 4,6 млн. деноминированных рублей. Практически все мы расплатились по договорам еще в 2015 - 2016 годах и приняли участие в дофинансировании в 2017-м. В-третьих, это подрядчики, которые выполняли работы на объекте, во главе с генподрядчиком ООО «Гарант Качества». В случае банкротства ООО «ИмобиленИнвест» все три группы кредиторов ничего не получат. Поэтому мы хотим привлечь внимание общественности. Ни в чьих интересах банкротить заказчика, когда объект готов. Потеряют все, - рассказал «КП» Дмитрий, директор фирмы, которая участвовала в финансировании строительства ФОКа.

- Почему тогда «Гарант Качества» требует признать заказчика банкротом?

- Генподрядчик подписал договор залога на некоторые помещения в ФОКе, а затем на увеличение его стоимости. В случае банкротства он оказывается в четвертой очереди на получение денег, т. е. перед всеми субподрядчиками и субинвесторами. Но в случае банкротства здание будет потеряно как для субинвесторов, так и для города, поскольку некому будет его эксплуатировать и поддерживать. Инвестдоговор будет расторгнут, город выставит штрафы, которые надо погасить в первую очередь, и до кредиторов пятой очереди не дойдет уже ничего. Единственная возможность получить хоть какие-то деньги - это сдать объект и начинать его эксплуатировать.

Сейчас заказчик и субинвесторы пытаются прекратить процедуру банкротства и начать эксплуатировать здание, чтобы рассчитаться с долгами. Кроме того, чтобы исполнить инвестдоговор, нужно возвести и вторую очередь - бассейн.

ОФИЦИАЛЬНО

В ДФР КГК, который возбуждал уголовное дело в отношении руководства ООО «ИмобиленИнвест», сообщили, что все материалы переданы в Следственный комитет.

- Следственный комитет разбирается в ситуации. Продолжается расследование уголовного дела. В настоящее время мера пресечения в отношении руководства компании не связана с содержанием под стражей, - рассказал «КП» начальник отдела информации Следственного комитета Сергей Кабакович.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Директор «Гарант Качества»: Деньги требую не я один, нас 43 кредитора

Мы попросили высказаться вторую сторону конфликта - генподрядчика.

- Я не хочу давать комментарии по этому объекту. На сегодняшний день там куча вопросов. Следствие по банкротству идет, развивается, - рассказал Максим Подобед, директор ООО «Гарант Качества».

- Вы все-таки будете судиться?

- Да, 8 января суд принял решение о смене антикризисного управляющего. Мы подаем апелляцию. Это не только я - вместе со мной 43 кредитора. Это юридические лица, которые осуществляли работу на объекте, поставку материалов. 16 января в Экономическом суде Минска будет очередное судебное заседание на предмет входить в конкурсное производство или не входить (то есть продолжать настаивать на банкротстве «ИмобиленИнвест» или нет. - Ред.).