Фотофакт: Водитель объединил «Волгу» и Audi A6 в одном удивительном авто 18.01.2018, 13:05

Изобретение сразу стало популярным в соцсетях.

В Сети активно обсуждают сделанный украинцем необычный ГАЗ-21 «Волга», который на самом деле таковым не является. Дело в том, что в основе этого автомобиля — Audi A6, пишет издание autonews.ua.

СМИ уже писали о схожих проектах, однако тогда под личиной «Волги» скрывались другие «немцы»: Mercedes-Benz или BMW.

Это объясняется тем, что колесная база и колея этих немецких автомобилей почти в точности совпадают с размерами «Волги». Но использование шасси Audi A6 влечет за собой гораздо больше сложностей.

Посмотрите на передние крылья. Создателям автомобиля пришлось перенести расположение колесных арок ближе к центру кузова, при этом постараться сделать так, чтобы характерный облик ГАЗ-21 «Волга» остался нетронутым.

Здорово, что удалось сохранить оригинальный интерьер, ведь часто в таких проектах используется салон от немецкого донора. Панель приборов — современная, но выполненная в стилистики оригинальной от ГАЗ-21 «Волга».