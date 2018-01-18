Победительница Минского полумарафона дисквалифицирована за допинг 10 18.01.2018, 13:51

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Результаты Людмилы Ляхович аннулированы за период с 2012 по 2016 год.

Спортсменка Людмила Ляхович дисквалифицирована на 2 года с аннулированием результатов за период с 2012 по 2016 г. за нарушение антидопинговых правил, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Белорусской федерации легкой атлетики.

Напомним, Л. Ляхович (девичья фамилия — Коваленко) до 2014 года включительно представляла Украину. В 2017 году спортсменка получила право представлять Республику Беларусь и в составе сборной команды Республики Беларусь стала обладательницей золотой медали в командном зачете кубка Европы в беге на 10 000 метров. Также она стала победительницей Минского полумарафона в 2017 году.