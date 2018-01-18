Под Слонимом положили сухой асфальт 6 18.01.2018, 14:28

4,929

Старый измельченный асфальт рассыпали и утрамбовали тяжелой техникой поверх использованного асфальтового покрытия.

В деревне Острово на Слонимщине положили сухой асфальт. Сделали это дорожные рабочие в этом году как раз после празднования Рождества Христова по православному календарю, когда снег еще не выпал, пишет gs.by.

Старый измельченный (местами не очень мелко) асфальт рассыпали из грузовиков и утрамбовали тяжелой техникой поверх того асфальтового покрытия, которое осталось на улице в старом Острово после трех с лишним десятков лет эксплуатации. Причем до сих пор никакого ямочного ремонта там не было вовсе.

Заасфальтировали улицу в Острове во времена уже позднего СССР, когда председателем тогдашнего колхоза «Рассвет» Слонимского района работал Станислав Зданович. При председателе Здановиче фактически была заложена новая деревня, которую в новейшее время стали называть агрогородок Острово. Асфальт положили не только около новостроек на новой на то время Молодежной улице, но заасфальтировали также улицу имени Снитко в старой деревне. Сделали это, надо признать, тогда качественно.

И вот спустя столько лет - такой странный ремонт. Ямочным его не назовешь, так как рассыпали дорожники сухой асфальт почти по всей улице, насколько хватило. На вопрос сельчан, весь ли это уже ремонт, или еще нет, рабочие ответили, что весной поверх сухого положат на улице сжиженный асфальт.