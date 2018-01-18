От Китая до Израиля: на какую пенсию живут пенсионеры в разных странах мира 8 18.01.2018, 14:19

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Главным «пенсионным» принцип: сначала ты работаешь на государство, а потом оно кормит тебя.

В большинстве развитых стран существуют довольно жесткие условия, которые нужно выполнить, чтобы не переживать за финансовое состояние в старости.

Главным «пенсионным» принципом в каждой из стран является аксиома: сначала ты работаешь на государство, а потом оно кормит тебя. Newsone cобрал информацию о средних размерах пенсии и правилах ее получения в различных уголках мира.

Россия

Средняя пенсия у нашего восточного соседа с 2017 года составляет примерно 250 долларов. Сами пенсионные платежи формируются в спецфонде, куда отчисляются средства каждого налогоплательщика индивидуально.

Пенсионный возраст для женщин - 55 лет, для мужчин - 60 лет.

После выхода на пенсию российские пенсионеры могут рассчитывать на выплату, которая состоит из двух частей: накопительной и базовой. И если вторая гарантируется государством в зависимости от рабочего стажа, то вторая формируется в зависимости от взносов самого налогоплательщика.

Польша

Средний размер пенсии у поляков составляет примерно 460 долларов. Если сравнивать эту сумму с их европейскими соседями, то сумма не впечатляет. Однако при учете низких цен на жизнь и продукты в Польше, чем, например, во Франции, то все становится на свои места.

Кстати, практически для всех польских пенсионеров после 75 лет действует программа бесплатной медицины, а также льготы на медикаменты.

Сама пенсионная система состоит из трех уровней: накопительного, индивидуального и солидарного. Если на протяжении всей трудовой жизни отдавать средства в каждый из фондов, то с наступлением пенсионного возраста (65 для мужчин и 60 для женщин), можно оформить сразу три пенсии. Чтобы получать пенсию здесь нужно проработать минимум 15 лет для женщины и 20 лет для мужчины. Размер взноса в Пенсионный фонд составляет 19,5% (для сравнения в Украине 22%). Более того, половина суммы пенсионного взноса за поляков идет из кармана работодателя.

Франция

Во Франции пенсионеры в среднем получает чуть больше 1200 долларов (1 тыс. евро). На получение пенсии имеют право все граждане без исключения, однако более высокие ставки получает те, у кого больше стаж (чем больше лет выслуги, тем выше пенсия).

Каждый месяц французский пенсионный фонд забирает фиксированную ставку в 16,3%, но при этом часть этой суммы платит сам работодатель.

На 2018 год пенсионный возраст во Франции составляет 62 года, как для мужчин, так и для женщин. Здесь работают два “пенсионных” уровня: солидарный и накопительный. Следует отметить, что в стране существуют определенные сложности в пенсионной системе, в связи с чем сейчас она проходит активную стадию реформирования. Из-за роста продолжительности жизни в стране в Пенсионном фонде Франции возник колоссальный дефицит, который, по прогнозам, будет только расти.

Япония

В стране “восходящего солнца” пенсионеры в среднем получают 2000 долларов. И это самая высокая сумма в нашем рейтинге.

Несмотря на высокую продолжительность жизни (примерно 83 года на 2018 год), накопительная система страны справляется с вызовами.

Власти постоянно говорят об увеличении пенсионного возраста, но пока не идут на риск и не повышают его. Он составляет 65 лет, однако чаще всего японцы уходят на пенсию лишь после 70.

Высокие пенсии с лихвой компенсируются высокой стоимостью жизни в стране. Из-за этого, среди прочего, длительность отпуска в японских компаниях составляет всего 7 дней в году.

Германия

Немецкие пенсионеры в среднем получают 1500 долларов (1200 евро).

Каждый работающий гражданин Германии ежемесячно платит взнос в пенсионный фонд, его размер составляет 20,3% от месячной зарплаты (следует отметить, что половину суммы этого взноса должен покрывать работодатель.

Пенсионный возраст в 2018 составляет 65 лет и три месяца, однако уже с 2030 его планируют поднять до 67 лет, как для мужчин, так и для женщин.

Кстати, жители западной Германии традиционно получают меньшие суммы, чем жители восточной. Равно как и мужчины в стране получают больше женщин.

Испания

Средний уровень пенсии в Испании составляет 1050 долларов (850 евро). Пенсионная система здесь довольно строгая, чтобы получать полноценную пенсию нужно набрать минимум 37 лет стажа.

Пенсионный возраст составляет 67 лет (одинаково для женщин и мужчин).

Кстати, некоторые граждане могут получать пенсии в Испании начиная с 60 лет, но при этом нельзя совмещать с работой на полную ставку, придется выбирать. Если же работать даже на полставки, то тогда пенсия также может немного сократиться.

США

Американские пенсионеры получают 1500 долларов. Это вполне приличная сумма для безбедной жизни если вам не нужно арендовать жилье или платить ипотеку.

Чтобы ее получать нужно примерно 10-15 лет откладывать 15% от зарплаты. Налоговое законодательство позволяет гражданам США вносить средства на накопительные пенсионные счета еще до налогообложения подоходным налогом.

Израиль

В Израиле пенсионеры в среднем получают 1500 долларов. Сумма не маленькая, но для ее получения нужно еще постараться.

Во-первых, чтобы получить минимальное пособие (370 долларов) по старости в 62 года (пенсионный возраст), нужно отдавать от 7 до 18,5% от зарплаты в Ведомство национального страхования.

Во-вторых, чтобы наработать на солидную пенсию нужно платить ежемесячные взносы в пенсионные фонды на протяжении минимум десяти лет. За десять лет можно накопить примерно на пенсию в 700 долларов.

Соответственно, если платить взносы в фонды примерно 30 лет, тогда вы и будете получать достойную пенсию в 1500 долларов.

Китай

Страна с одним из самых большим количеством граждан на планете, увы, не может похвалиться высокими пенсиями. Здесь пенсионеры получают около 150 долларов (1 тыс. юаней).

Пенсионный возраст 50-60 лет, в зависимости от рода вашей деятельности. Например, если вы женщина и занимались физическим трудом, то можете рассчитывать выйти на пенсию и в 50 лет.

Чтобы дослужиться до пенсии нужно проработать на госслужбе, в промышленности или рабочим на заводах минимум 15 лет. При этом ежемесячно вам придется отчислять по 11% от вашей заработной платы.

Кстати, размер вашей пенсии также будет зависеть от места проживания, так горожане получают немного больше, чем жители сельской местности.