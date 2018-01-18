Видеофакт: F-16 перехватывает российский бомбардировщик над Северным морем 7 18.01.2018, 14:25

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Ролик был снят из кабины бельгийского истребителя.

15 января два самолета бельгийских ВВС были подняты в воздух для перехвата российских бомбардировщиков, летевших над Северным морем в районе Нидерландов. Сейчас информационный портал Сavok опубликовал видео сопровождения российского бомбардировщика бельгийским истребителем.

Ролик снят из кабины бельгийского истребителя F-16S, который вылетел на перехват российских самолетов. Полет Ту-160 длился более 13 часов над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей.

Находиться в воздухе столь продолжительное время Ту-160 смог благодаря дозаправке в воздухе от летающего танкера Ил-78. В дальнейшем стратегический бомбардировщик-ракетоносец сопровождали истребители-перехватчики МиГ-31 ВКС России.