Брат Илона Маска запускает программу для фермеров будущего 8 18.01.2018, 14:55

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Иллюстрационнон фото: Learning Garden / Flickr

Кимбала Маск хочет сделать революцию в сельском хозяйстве.

Новая некоммерческая организация Кимбала Маска Big Green построит в сотнях школ по всей Америке обучающие мини-огороды. С их помощью старшеклассники смогут построить собственный фермерский бизнес, который приносит около $400 дохода в год. Маск надеется, что его проект поможет вырастить новое поколение фермеров, а заодно переключит внимание детей с фастфуда на более полезные продукты, пишет hightech.fm.

Организация Big Green в апреле оборудует мини-огороды в 100 школах в Детройте — на этот проект спонсоры выделили $5 млн. Всего на обучение школьников базовым навыкам фермерства и предпринимательства Big Green потратит $25 млн. Как сообщает Business Insider, до конца 2020 года еще по 100 огородов появится в четырех штатах США: в Колорадо, Кентукки, Калифорнии и Техасе.

Основатель Big Green Кимбал Маск занимается проектом не первый год. Еще в 2011 году он запустил программу Learning Gardens в 300 американских школах и детских садах. К концу 2017 года их число выросло до 425. С помощью мини-ферм Маск хочет показать детям, что такое настоящая еда и вызвать у них интерес к здоровому питанию.

Для учеников старших классов школьные огороды еще и источник заработка. Старшеклассники самостоятельно выращивают овощи, а затем продают их на рынке или поставляют местным ресторанам. Так, в Чикаго столовая Google закупает продукцию у школьников. В год один начинающий фермер может заработать до $400.

Для брата Илона Маска фермы — это не пережиток прошлого, который не меняется столетиями. Его компания Square Roots разрабатывает контейнерные вертикальные фермы для выращивания овощей, которые в будущем должны появиться в большинстве крупных городов США. Каждый контейнер еженедельно производит 22,6 кг листовых овощей, расходуя лишь 30 литров воды ежедневно. Кимбал Маск также управляет одноименным фермерским акселератором, который готовит будущих предпринимателей — владельцев ферм. Школьная программа может также стать одним из этапов подготовки будущих специалистов.

Эксперты уже сравнивают подход Кимбала Маска с подходом его старшего брата. Пока Илон Маск строит энергетическую инфраструктуру и меняет космический рынок, Кимбал надеется устроить революцию в сельском хозяйстве. Все его проекты — это часть единой экосистемы, которая готовит специалистов для работы на инновационных фермах. Впрочем, как и в случае с его братом, не все верят в успех его начинаний. Некоторые считают, что Кимбалу Маску не хватает опыта работы на настоящей ферме, а его теоретических познаний недостаточно, чтобы устроить революцию в области сельского хозяйства.