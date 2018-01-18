«Ни у кого в стране такой нет!»: Минчанин ездит по Уручью в «коробчонке» 9 18.01.2018, 15:03

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Журналисты разыскали владельца необычного транспортного средства.

Недавно на YouTube появилось видео: по Уручью едет странное транспортное средство, похожее на шкафчик на колесах. CityDog.by нашел владельца машинки.

После длительных хождений по домам, вопросов и объяснений мы наконец-то нашли нужный дом и того самого «дядю Мишу на коробчонке», как его называют местные жители. Владимиру Антоновичу Медведскому 73 года, у него инвалидность 1-й группы, и именно он ездит по Уручью в «коробочке».

– Соседи уже привыкли к моему транспортному средству, а когда выезжаю в город, все сразу начинают снимать на камеру. Некоторые подходят и просят рассказать, что это и как работает.

Эта машина – инвалидная коляска «Дельта-2», которая напоминает трехколесный электроскутер. Мне прислали ее как гуманитарную помощь из Германии, поэтому ни у кого больше такой в стране нет, только у меня. Да и в Германии на таких колясках ездят пенсионеры, а у нас инвалиды.

Комплектация какой была, такой и осталась – я ничего не менял. Просто сделал укрытие от дождя, ветра из металлической конструкции и вставил стекла. Это было еще 5 лет назад.

Мне помогали ее обустраивать сын с внуком, и за два месяца мы все сделали. По городу на коляске я ни разу не ездил, потому что много лихачей на дороге и это опасно. Машинка небольшая, и скорость всего 16 км/ч – это скорость бегуна, чтобы вы понимали. Поэтому ездил только от дома до остановки, оставлял ее там и на автобусе уже ехал дальше.

До поликлиники, например, мне так добираться далековато, вот я и решил в этом году туда проехать – дотянула. Зарядки аккумулятора хватает где-то на 30-40 км.

РАЗВЕ НА ТАКОЙ МОЖНО ЕЗДИТЬ ПО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ?

ПДД я знаю и никогда не нарушаю. Всю жизнь проработал водителем. Правда, один раз меня все-таки останавливали, но не ГАИ, а представитель ДПС. Он поинтересовался, что это за сооружение, как работает. Я ему все объяснил, продемонстрировал наличие всего, что нужно: тормоза, аварийка, свет, зеркала и так далее. После этого он меня отпустил, и я продолжил движение.

Езжу я по правой стороне проезжей части, потому что на тротуарах очень много поребриков (разделитель между проезжей частью и тротуаром – Ред.) и я через них просто не могу перебраться на коляске. Повороты делаю не сразу, а доезжаю до пешеходного перехода и на зеленый свет поворачиваю. Если вижу, что сзади приближается автобус или грузовик, съезжаю на обочину и пропускаю их.

Вот так я и стал ездить туда и обратно, но только по Уручью. На более далекое расстояние зарядки не хватает, а если что нужно, то есть автобус или социальное такси.

Я доволен тем, что мне никто ни разу не нагрубил. Все только снимают или фотографируют (улыбается).

ПРО (НЕ) ПЛОХУЮ НОВУЮ КОЛЯСКУ

Что это за рисунки? Дело в том, что сейчас подходит моя очередь получать коляску с электроприводом. Я посмотрел в газете, как она выглядит, и хочу внести в Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр предложение: малые колеса спереди заменить на большие. Потому что они не переедут и самую незначительную преграду, порог буквально в каких-то 2,5 см – и все, застряли.

А это я эскиз нарисовал, чтобы наглядно показать, что нужно сделать колеса одинакового размера и спереди, и сзади, чтобы проходимость была лучше.

Я звонил конструкторам, и мне сказали, что идея хорошая, но производство этих колясок уже запущено. Потом я спросил, согласовывали ли они модель с людьми с инвалидностью, на что мне ответили, что нет, они конструкторы и знают лучше.

Я 30 лет отдал армии и отлично знаю: любая техника сначала проходит испытания на полигоне, и только потом налаживается массовый выпуск. Вот взяли бы они эту коляску и сами на ней покатались, а потом бы запускали в производство.

ПРО ИНСУЛЬТ, СЕМЬЮ И ПОСИДЕЛКИ

На коляске я с 2005 года – инсульт. Все было хорошо, просто в один момент лопнул сосуд. Я как раз тогда был на работе, залез в кузов машины, чтобы разгрузить растворы, – и все. С машины меня уже снимали.

Потом приехала скорая помощь, меня отвезли в больницу. Гематома была со спичечный коробок, началось кровоизлияние в мозг. На операцию врачи меня не взяли, потому что не думали, что я выживу.

А дед взял и выкарабкался. В итоге у меня парализована вся левая сторона – рука и нога. Память и речь не терял, слава богу, пока все помню, но только вот петь сейчас тяжело (смеется).

Первые полгода лежал, когда вернулся домой. Выкарабкаться помогли дети и внуки. Они ухаживали за мной от и до, и, если бы их не было рядом, сейчас я был бы в каком-нибудь доме пенсионеров или инвалидов. А так только они меня и спасали: бодрили меня, не давали унывать.

Однажды я попросил сына помочь мне дойти до кухни, и после этого ко мне подошел внук и сказал: «Дедушка, папа тебе не помогал – ты сам шел». Вот тогда я понял, что если сам, то нужно брать себя в руки и тренироваться.

Попросил повесить мне над кроватью эспандеры и начал заниматься. Спустя время начал потихоньку передвигаться по дому с помощью трости, а потом сказал детям, что буду делать все сам: прибираться, готовить. Потому что они деликатесы какие-то выготавливали, а мне бы простой борщ (улыбается). Да и хотел, чтобы забот у них было поменьше, – согласились.

Затем на улицу стал выходить, в гараже что-то делать. В общем, начал жить нормальной жизнь. И обслуживаю сейчас себя сам.

Езжу в магазин, в аптеку за лекарствами, в храм. Вечерком созваниваюсь с друзьями и устраиваем посиделки. Обсуждаем все что угодно. И, конечно, продолжаю разрабатывать руки и ноги. А несколько лет назад начал заниматься достаточно новым в Беларуси видом спорта.

ПРО ТО, КАК ПОПАЛ В СБОРНУЮ БЕЛАРУСИ

Я член сборной Беларуси по новусу среди инвалидов. Это достаточно новый вид спорта, и в Беларуси он начал развиваться совсем недавно. Если говорить простым языком, новус – это морской бильярд. Вроде бы все то же, что и в настольном бильярде, только вместо шаров – шайбы, их еще пешками называют, и всего 4 лузы.

В молодости я очень хорошо играл в бильярд. И вот однажды ко мне в гости пришел сосед, у него тоже инвалидность 1-й группы, и сказал: «Антонович, в центре для ветеранов, пенсионеров и инвалидов на проспекте Рокоссовского будет проводиться спартакиада, поедем, посмотришь?» Я согласился. А что мне после инсульта нужно было делать, лежать в кровати и смотреть телевизор?

Поехали, посмотрели, я даже занял там второе место по дартсу. И тогда же в этот центр привезли на презентацию столы для игры в новус. Я решил попробовать, потому что раньше играл в бильярд, а тут у меня ничего не получилось. Потом мне объяснили, что это совершенно разные вещи. После на Тикоцкого организовали кружок по новусу, и мы начали туда ездить с моим соседом. И пошло-поехало.

Научился играть, начал ездить на соревнования, стал членом сборной. И вот уже 4 года играю. Побывали уже в Могилеве, Бресте, Риге, Москве, Питере. Если в среднем, то у меня получается третье место на соревнованиях. Тренировки у нас два раза в неделю – во вторник и пятницу. Это обязательно. В 9 уезжаем и в 5 приезжаем. Проводим там целый день. А в середине марта поедем в Польшу на международный турнир.