В Бобруйске рабочие упали с высоты восьми метров 12 18.01.2018, 15:42

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Работников коммунального предприятия послали обрезать ветки.

Как сообщил «Коммерческому курьеру» старший следователь Бобруйского межрайотдела Следственного комитета О. А. Поляков, ЧП случилось при проведении сезонной обрезки деревьев. Работы производило коммунальное предприятие по обслуживанию жилфонда Ленинского района. Вследствие повреждения гидравлического крепления механизма подъема стрелы произошло неконтролируемое падение металлической площадки с высоты около восьми метров. В результате двое рабочих 1982 и 1991 годов рождения получили множественные телесные повреждения и были госпитализированы. В настоящее время их состояние оценивается медиками как тяжелое.

Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РБ «Нарушение правил техники безопасности, промышленной санитарии или иных правил охраны труда должностным лицом, ответственным за их соблюдение (нарушение правил охраны труда), повлекшее по неосторожности профессиональное заболевание либо причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения». В рамках расследования назначен ряд экспертиз, в том числе автотехническая и судебно-медицинская. Сотрудники компетентных органов изучают и документацию на автовышку, а также знакомятся с порядком проведения инструктажей по технике безопасности.