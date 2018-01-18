В Минске собирают деньги на мультфильм к песне Вольского про Казимира Малевича 18.01.2018, 15:49

500 экземпляров книги «Мастацтва Беларусі XX стагоддзя: Вiцебская школа» вышли – и нашли своих хозяев

Это уже вторая краудфаундинговая кампания «Дзіцячых творчых майстэрняў»: в прошлом году проект их мечты уже осуществился – напечатали 500 книг, пишет kp.by.

- Благодаря заказам 269 человек мы издали 500 книг «Мастацтва Беларусі XX стагоддзя: Вiцебская школа» для детей, - пишут авторы проекта. – И нам показалось, что лучше не только выпустить книгу, но и создать полноценный продукт. Для дошкольников, первоклассников, взрослых (никогда не поздно узнать что-то новое!) – для того чтобы дети могли лучше усваивать информацию и получать удовольствие от того, что читают.

112 страниц, 60 иллюстраций, куча игр, семь сказок и две песни - над книгой, посвященной Казимиру Малевичу, авторы работали весь 2017-й год.

Команда проекта - белорусские писатели, музыканты, художники.

- Нужно только дать возможность супрематизму достучаться до сердец и рассказать про себя простым и доступным языком игр и сказок. Мы уверены, что родителям тоже будет интересно: так не хватает простого объяснения сложных философских вещей!

Экземпляр «Малевича для детей» в твердой обложке можно пощупать: он лежит в книжном магазине «Логвінаў» (Независимости, 37а) и в «Краме Ў» (Немига, 5-40).

Купить книгу нельзя: ее можно получить только в подарок в обмен на поддержку краудфаундинговой кампании. Собрано уже 80%: 110 человек перечислили проекту 4 791 рублей (нужно 6 тысяч). Деньги от нее пойдут на запись песни (которую написал Лявон Вольский) и создание мультфильма (нарисует который художник Bazinato).

Поддержать проект можно на платформе ulej.by.