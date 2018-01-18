Алексей Навальный: Выборов нет - есть переназначение 4 18.01.2018, 15:52

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Алексей Навальный

Политик призывает к активному бойкоту российских «выборов».

Главный критик Кремля Алексей Навальный резко осудил мартовские выборы президента России, назвав их профанацией с целью «переназначить» Владимира Путина, который, по его словам, стремится стать «пожизненным императором», сообщает «Голос Америки».

Самого Навального к участию в этих выборах не допустили.

За два месяца до того, как граждане России придут на выборы, которые практически гарантированно приведут к историческому четвертому сроку Путина, 41-летний оппозиционный лидер и борец с коррупцией дал интервью информагентству AFP в его штабе.

«Эти выборы не являются выборами, и моя роль будет заключаться в том, что мы будем объяснять всем, что эта процедура, которая называется выборами, де-факто является переназначением Путина», – сказал он.

«Мы просто будем доказывать и убеждать людей в том, что невозможно признавать ни выборы, ни эту власть», – добавил политик.

В прошлом году Навальный организовал общенациональную кампанию, встречаясь с тысячами людей в разных городах России, но в декабре Центризбирком заявил, что он не может баллотироваться из-за спорной судимости, которую оппозиционный лидер считает сфабрикованной.

Теперь он хочет перенацелить свою кампанию на то, чтобы убедить россиян бойкотировать выборы, призвав к проведению первых крупных акций протеста в этом году 28 января.

«Путин хочет быть пожизненным императором России, в этом его цель. Окружение его, которое стало сплошь миллиардерами и богатейшими людьми мира, хочет того же самого», – сказал Навальный, пообещав продолжать его «политическую борьбу».

В 2017 году он трижды подвергался аресту. Его сторонники также часто подвергаются арестам и нападениям.

По словам Навального, Путин боится его и людей, которых он представляет.

Политик заявил, что ему удалось создать крупнейшее политическое движение в новейшей истории России, в котором участвуют более 200 тысяч волонтеров.

Эти волонтеры, работающие в штабах, открытых в большинстве российских регионов, будут заниматься поддержкой «забастовки избирателей», сообщил он.

«Мы не ходим на выборы, мы убеждаем всех, что не нужно ходить на выборы, и одновременно ведем наблюдение, для того чтобы не позволить власти сфальсифицировать явку», – сказал он.

По его словам, наблюдение, в частности, будет вестись в регионах Северного Кавказа, известных публикацией сомнительных результатов по итогам выборов – свыше 90 процентов.

По данным нескольких соцопросов, рейтинг Путина превысил 80 процентов после российской аннексии Крыма в 2014 году.

Навальный заявил, что популярность Путина искусственно завышена благодаря неконкурентной атмосфере. По его словам, такие рейтинги могут существовать лишь в условиях, когда власти не допускают определенных кандидатов и разрешают участвовать в выборах только тем людям, которых они отобрали.

Он обвинил Путина в превращении России в авторитарное государство, где нестабильность проявляется в терактах и снижении уровня жизни, в то время как коррупция стала главным элементом его правления.

По словам Навального, из-за коррупции богатая нефтью страна стала бедной.

Навальный заявил, что знает, на какие действия способен Кремль, напомнив об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова в 2015 году. По его словам, будучи нормальным человеком, он обеспокоен безопасностью своей семьи.